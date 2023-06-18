Порошенко купил для ВСУ полтысячи тепловизоров
Петр Порошенко приобрел для подразделений Вооруженных Сил полтысячи тепловизоров, которые в ближайшее время будут переданы на фронт
Стоимость этой партии техники – 15 млн грн, об этом пишет сайт партии "ЕС".
"5 разных режимов, инфракрасное освещение, возможность записи видео - все, чтобы видеть во тьме. Потому что Вооруженные Силы знают, что самая темная ночь перед рассветом и в эту ночь теплаки сыграют свою роль", - говорит пятый президент.
"Чем больше тепловизоров на фронте – тем больше будет "хороших двухсотых русских"", – говорит Порошенко.
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