Порошенко купил для ВСУ полтысячи тепловизоров

Стоимость этой партии техники – 15 млн грн, об этом пишет сайт партии "ЕС".

"5 разных режимов, инфракрасное освещение, возможность записи видео - все, чтобы видеть во тьме. Потому что Вооруженные Силы знают, что самая темная ночь перед рассветом и в эту ночь теплаки сыграют свою роль", - говорит пятый президент.

"Чем больше тепловизоров на фронте – тем больше будет "хороших двухсотых русских"", – говорит Порошенко.