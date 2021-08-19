Порошенко, Кучма и Черновол возглавили рейтинг политиков, которые больше всего сделали для укрепления Украины, - опрос
Украинцы считают пятого президента Петра Порошенко, второго президента Леонида Кучму и главы Народного руха Вячеслава Черновола политиками, которые сделали больше всех для укрепления государственности и суверенитета Украины
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа.
Так, в перечне политиков, которые сделали больше всего для укрепления государственности и суверенитета Украины, большинство мест в топе занимают украинские президенты: пятый президент Украины Петр Порошенко (10,2%) и второй президент Леонид Кучма (10%).
Достаточно много упоминаний получили и глава Народного руха Украины Вячеслав Черновол (8,5%), первый президент Леонид Кравчук (6,1%), действующий президент Владимир Зеленский (5,6%), третий президент Виктор Ющенко (5,4 %) и политики на Юлия Тимошенко (4,6%).
Президент беглый Виктор Янукович получил чуть более 2% упоминаний.
Общенациональное исследование проведены Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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