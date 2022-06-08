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Порошенко из Львова везет еще 12 пикапов для десантников и анонсирует партию грузовиков для ВСУ из Великобритании

8 июня, 2022 среда
17:38
Общество

Еще одна партия пикапов Mitsubishi L200 пересекла границу и направляется в Киев, где автомобили подготовят для передачи Десантно-штурмовым войскам

Об этом сообщил Петр Порошенко, который во Львове сел за руль одного из автомобилей, чтобы доставить их в столицу.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с ОО "Дело Громад" и ОО "Res_Publika. Братья по Оружию" реализует масштабный проект по закупке пикапов для противотанковых подразделений на передовой и другой автотехники. Сейчас для украинских воинов приобретено 49 пикапов, а также 12 грузовиков, 3 бронированных автомобиля и скорая.

"Эта прекрасная техника – 12 новых пикапов, которые были отгружены как раз во время моего пребывания в Роттердаме с таможенного склада, в 60 км от Роттердама, сегодня прибыла во Львов", – говорит Порошенко.

"Сейчас мы колонной отправляемся в Киев для того, чтобы сделать им преоборудование. Эти красивые автомобильчики будут перекрашены, на них установят кунги, генераторы, шанцевый инструмент, будет установлено еще специальное оборудование, которое очень нужно Десантно-штурмовым войскам", – рассказывает Порошенко.

Он говорит, что бойцы на передовой очень ждут этих автомобилей – чтобы установить противотанковое оборудование и уничтожать захватчиков.

"Это придаст нашим воинам мобильность. Думаю, что будет очень круто. А тех, кто в этом видит пиар, мы призываем: делайте то же, повторяйте. Больше доставляйте помощи Вооруженным Силам Украины, поддержите Вооруженные Силы Украины. Поддержите Украину, поддержите единство Украины. Поддержите международную солидарность с Украиной и поставки оружия", – говорит пятый президент.

Порошенко также сообщил, что в Великобритании подписан контракт на поставку партии грузовиков для ВСУ.

"Открою еще одну маленькую тайну относительно подписанных в Англии документов. Я надеюсь, что до 15 июня, в течение 7 дней, будут отгружены очень хорошие полноприводные грузовики для наших ВСУ. Это – привет из Великобритании. Сейчас ждем только получения экспортной лицензии, но нас в британском правительстве заверили, что это будет очень скоро", – сказал Петр Порошенко.

"Мы делаем все возможное, чтобы каждая из десантно-штурмовых бригад получила эту помощь. Мы нарастили объемы закупок. Хочу поблагодарить "Дело Громад", которое повышает эффективность использования денег волонтеров, собирающих средства. Потому что через наш проект к одной гривне, которую вы передаете "Делу Громад", добавляется еще одна гривня от нас с Мариной. И вы закупаете вдвое больше необходимой техники и бронежилетов, шлемов и турникетов, аптечек НАТОвских и радиостанций, тепловизоров и скайлинков - всего, чего так ждут на фронте", - отмечает Петр Порошенко.

Поддержка Вооруженных сил Украины – главный приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля Фондом Порошенко и структурам, относящимся к сфере его влияния, израсходовано около 300 миллионов гривен.

За эти средства приобретены тысячи бронежилетов, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), десятки автомобилей на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и для жителей освобожденных городов).

Фонд Порошенко тесно сотрудничает с волонтерами ОО "Дело громад" и "Res_Publika. Братья по оружию", которые дополнительно собрали десятки миллионов гривен на нужды армии.

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