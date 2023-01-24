Порошенко из Брюсселя: танки будут, и не только "леопарды"
Находящийся в Брюсселе Петр Порошенко сообщил, что Украина в ближайшее время получит западные танки. Пятый президент, который провел ряд встреч в штаб-квартире НАТО, в Европарламенте и Еврокомиссии, подчеркнул – вопрос с танками для ВСУ решен
Об этом передает пресс-служба "Европейской Солидарности".
"Цель была одна, очень важная – помочь Украине. Позиция первая – больше оружия украинской армии. Тема "леопардов" – мы считаем, что эта тема решена", – отметил Порошенко.
"Снабжение танков никогда никому не казалось невероятным. Какую роль сейчас выполняет Украина и ВСУ? Они выполняют роль 5-й статьи Североатлантического соглашения. Не 5 статья, а Вооруженные Силы Украины защищают страны-члены НАТО. И это интерес не только Украины, но и стран-членов НАТО обеспечить повышение эффективности действий ВСУ», – объясняет Петр Порошенко.
"Сейчас уже передан официальный запрос Польши на поставку нам 14 "леопардов". Мы ожидаем, что уже считанными часами, даже не днями, измеряется решение о предоставлении разрешения Польше. Мы не исключаем, что Польша вообще в течение определенного времени примет решение закупить другие танки включительно с корейскими и передать нам большее количество танков "Леопард", находящихся на вооружении Польши", – сообщил Порошенко.
"Мы ждем соответствующего решения и знаем, что оно будет на днях от Германии. Это безусловно создает мощный броневой кулак для обеспечения наступления на определенных участках фронта", - отмечает Петр Порошенко.
"Но наступление неэффективно без средств воздушной защиты. Наступление неэффективно без того, чтобы мы не остановили господство России в воздухе. И поэтому я задавал вопрос сейчас о ракетах, истребителях. Уверен, что это тоже будет. А танки – я утверждаю – "леопарды " в ближайшее время будут в Украине, и не только из Польши, и не только "леопарды", - отметил Порошенко.
"Мы говорим о начале следующего Рамштайна с F-16, из самолетов-истребителей, из штурмовых вертолетов, по увеличению радиуса действия "хаймарсов", из ракет повышенного радиуса действия до 700 км, включая ATACMS. Для того, чтобы достать центры управления, центры логистики, склады боеприпасов и помогать эффективным действиям Вооруженных сил Украины", – объясняет Порошенко.
"Вместе с тем мы должны обеспечить средствами наступления и обороны Вооруженные Силы, включая гранатометы, системы радиоэлектронной борьбы, стратегические беспилотники. У нас был очень предметный, очень конкретный разговор, и я думаю, что он в ближайшее время принесет свои результаты", – резюмирует Порошенко.
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