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Порошенко инициирует законопроект о доступе к укрытиям и призывает присоединиться к другим фракциям

6 июня, 2023 вторник
18:24
Общество

Фракция "Европейская Солидарность" инициирует законопроект о доступности хранилищ и укрытий и призывает другие фракции Верховной Рады присоединиться к документу, чтобы принять его как можно скорее

Об этом на брифинге сообщил лидер "ЕС" Петр Порошенко, пишет сайт партии.

"Этот законопроект регулирует ключевой вопрос о доступности защитных сооружений. Подготовка, хочу отметить, осуществляется военными администрациями. И проводятся инспекции не реже одного раза в месяц. После проверки военные администрации должны отчитываться и перед органами государственной власти, и обязательно перед общиной" , – считает Порошенко.

По его словам, защитные сооружения должны иметь все для жизнеобеспечения: "сегодня есть все возможности и бюджетные, и организационные для того, чтобы оборудовать в кратчайшие сроки защитные сооружения всем необходимым, если это не было сделано до этого".

"Согласно этому законопроекту запрещается использование бомбохранилищ или шелтеров для любых других нужд, чем спасение и защита людей. Аренды должны быть немедленно прекращены по инициативе владельца, помещения оборудованы, отремонтированы, обеспечено качественное информационное освещение местоположений защитного сооружения. Мы должны это сделать в кратчайшие сроки", – считает Порошенко.

Согласно законопроекту эти меры должны финансироваться из государственного бюджета. "Принципиально – это осуществляется за счет государственного бюджета. Не может сегодня безопасность людей зависеть от наличия или отсутствия денег у балансодержателя. Если государство это финансирует, оно имеет право это проконтролировать и требовать необходимых вещей", – убежден Порошенко.

"Местонахождение защитных сооружений должно быть определено и должны быть внесены необходимые изменения в "Дию". "Европейская Солидарность" инициирует встречу с вице-премьер-министром Федоровым. Мы должны не только объявлять "тревогу", но и точно указать: ближайшие бомбоубежища находятся на проверили, они открыты и точно функционируют Нетрудно оборудовать камерами, сконцентрировать это на пункте ГСЧС Если только после объявления тревоги произошла чрезвычайная ситуация и бомбоубежище закрыто – немедленно принимать меры для того, чтобы обеспечить функционирование этого бомбоубежища. орган исполнительной власти обеспечивает создание интерактивных карт, и вы будете видеть, что вам до этого бомбоубежища идти столько минут", – объясняет Петр Порошенко.

Законопроект также предусматривает изготовление и использование специальных шелтеров. "Мы настаиваем: если война будет продолжаться достаточно долго, нам нужно изучить опыт передовых стран, в том числе и опыт Израиля. Сегодня не нужно закапываться в подвалы. Мы видим, что подобные типы бомбоубежищ, являющихся объектами укрытия, надежно защищают гражданское население от ракетной атаки в случае атаки по гражданским объектам. Немедленно должны быть изготовлены такие укрытия. Доступность должна быть в пределах 10 минут, и любой гражданин знает, где он гарантированно может укрыться и спасти свою жизнь", – говорит Петр Порошенко.

В законопроекте предусмотрена уголовная ответственность за препятствование в условиях военного состояния доступа к укрытию. "Несколько слов об ответственности. Мы давно отмечали, что это требование государства, требование общества для того, чтобы обеспечить функционирование хранилищ круглосуточно, 24 часа в сутки. Указанным законопроектом предусматривается ответственность, в том числе и уголовная ответственность тех, кто должен обеспечить доступность бомбоубежища Сейчас эту ответственность, к сожалению, перебрасывают, как горячую картофелину. Законопроект еще раз повторяет существующую норму - за это отвечают военно-гражданские администрации.Они в том числе и для этого созданы.Они и именно они имеют для этого все необходимые полномочия. там, где военно-гражданские администрации не введены, тогда отвечают за это государственные администрации", – считает Петр Порошенко.

"Мы приглашаем представителей всех фракций присоединиться, чтобы это был общий интеллектуальный продукт, и на ближайшем заседании Верховной Рады мы этот законопроект должны проголосовать. Сегодня он будет направлен в электронном виде ко всем фракциям парламента", – отметил Порошенко.

Ответственность за такой масштабный проект лежит на государстве, государственных служащих. И общество, местное самоуправление готово помочь, подставить плечо, сделать все возможное, чтобы спасти жизнь людей. Потому что это самая большая ценность для украинца – и жизнь воина на фронте, и жизнь женщины, ребенка в тылу. Это должно нас объединить. И очень надеюсь, что этот законопроект в ближайшее время будет проголосован в парламенте", – резюмирует пятый президент.

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