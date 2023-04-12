Порошенко и депутаты "ЕС" требуют созвать внеочередное заседание Рады, чтобы разблокировать 30 тыс. грн для военных
Петр Порошенко и депутаты "Европейской солидарности" направили письмо председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с требованием срочно созвать внеочередное заседание парламента и разблокировать закон, которым предусмотрена выплата 30 тысяч гривен военным
Об этом сообщили в "Европейской Солидарности".
"10 апреля 2023 года Верховная Рада Украины своим решением приняла критически важный Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения", которым, среди прочего, предусмотрено, что на период действия военного положения военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейским ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен независимо от возложенных на таких лиц задач или районов прохождения службы", – говорится в письме.
В "Евросолидарности" отметили, что 11 апреля 2023 года народный депутат Украины Цабаль подал проект постановления, блокирующего подписание принятого закона главой парламента и президентом.
"Депутатская фракция "Европейская Солидарность" неуклонно стоит на защите прав военнослужащих и считает такие обстоятельства абсолютно неприемлемыми и позорными. Мы настаиваем на проведении пленарного заседания Верховной Рады Украины с целью рассмотрения и отклонения всех блокирующих постановлений и устранения препятствий в подписании закона и просим неотложгно обеспечить изготовление соответствующих документов для сбора необходимого количества подписей народных депутатов Украины", – отмечают в ЕС.
"В противном случае мы обращаемся к председателю Верховной Рады Украины безотлагательно инициировать заседание парламента в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины №2558-ІХ, которым председатель парламента наделен правом определения времени и места продления пленарного заседания Верховной Рады Украины", – говорится в письме.
- 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты должны вернуть работникам ГСЧС и полицейским
- Как отметил в эфире Еспресо нардеп Федор Вениславский, для выплаты всем военным по 30 тыс.грн требуется более триллиона гривен в год
- Народный депутат из парламентской фракции "Голос" Владимир Цабаль внес в парламент проект постановления "об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.04.2023 о принятии во втором чтении и в целом проекте Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения (регистр. № 8312 от 27.12.2022)"
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