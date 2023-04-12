Об этом сообщили в "Европейской Солидарности".

"10 апреля 2023 года Верховная Рада Украины своим решением приняла критически важный Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения", которым, среди прочего, предусмотрено, что на период действия военного положения военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейским ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен независимо от возложенных на таких лиц задач или районов прохождения службы", – говорится в письме.

В "Евросолидарности" отметили, что 11 апреля 2023 года народный депутат Украины Цабаль подал проект постановления, блокирующего подписание принятого закона главой парламента и президентом.

"Депутатская фракция "Европейская Солидарность" неуклонно стоит на защите прав военнослужащих и считает такие обстоятельства абсолютно неприемлемыми и позорными. Мы настаиваем на проведении пленарного заседания Верховной Рады Украины с целью рассмотрения и отклонения всех блокирующих постановлений и устранения препятствий в подписании закона и просим неотложгно обеспечить изготовление соответствующих документов для сбора необходимого количества подписей народных депутатов Украины", – отмечают в ЕС.

"В противном случае мы обращаемся к председателю Верховной Рады Украины безотлагательно инициировать заседание парламента в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины №2558-ІХ, которым председатель парламента наделен правом определения времени и места продления пленарного заседания Верховной Рады Украины", – говорится в письме.