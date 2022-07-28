Порошенко: государство должно способствовать переходу общин от церкви оккупанта к Православной Церкви Украины

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .

После службы Порошенко сказал журналистам, что крайне важно продолжить процесс переходов общин в Православную Церковь Украины от церкви страны-оккупанта, которая нарушила все христианские ценности, поддержала кровавую войну России и благословляет российских военных на убийства.

"Только что завершилась служба в Михайловском Златоверхом соборе. 1034 года назад Святой Равноапостольный князь Владимир принес свет христианства в Киевскую Украину-Русь", – сказал он.

"Этот день Украина встречает сейчас в тяжелых испытаниях. Война, развязанная Каином и антихристом Путиным, лишь подтвердила, что в московской церкви нет главного, что должно быть в каждой христианской семье, учреждении, церкви – нет любви. С чем Россия пришла к нас, каждый может убедиться, если увидит Бучу, Ирпень, Гостомель, Мариуполь, Рубежное, Кременную, Чернигов, Ахтырку. Это ужас», – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что сегодня молитвы всех украинцев и всего мира – с Украиной. "Мы стремимся к победе и стремимся к миру. Я сегодня молился за это в нашей церкви", – добавил он.

"Я бы очень хотел, чтобы Украина вышла сильнее этой войны. Более объединенной", - подчеркнул пятый президент Украины.

"Сегодня нам обеспечивает победу, спасает Украину наша Армия. И наши молитвы – с нашими защитниками, нашими воинами", – сказал Порошенко.

Пятый Президент также отметил, что государство объединяет культура и язык, а церковь создает духовный фундамент для победы, веры и крепости нашего народа.

"Единственное - мы должны остановить попытки препятствовать переходам приходов в лоно нашей Церкви от россиян. Об этом было сказано в решении Синода Православной Церкви Украины. Уже нет никаких сомнений, что мы должны на это реагировать", - подчеркнул Порошенко.

"Сегодня мы также нуждаемся в включении в санкционный список генерала Гундяева, который натянул на себя патриарший куколь", – также подчеркнул он.

"Мы должны выбросить захватчиков из нашей святой украинской земли. Я верю, что так и будет. Я верю, что молитвы всех, объединенную нашу общую молитву Господь услышит. А мы с Мариной Вас всех поздравляем с праздником Крещения Украины-Руси", – сказал Петр Порошенко.

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