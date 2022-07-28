Порошенко: государство должно способствовать переходу общин от церкви оккупанта к Православной Церкви Украины
Петр и Марина Порошенко в День Крещения Киевской Руси-Украины приняли участие в праздничном богослужении в Михайловском Златоверхом соборе, которое возглавил Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Эпифаний
Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .
После службы Порошенко сказал журналистам, что крайне важно продолжить процесс переходов общин в Православную Церковь Украины от церкви страны-оккупанта, которая нарушила все христианские ценности, поддержала кровавую войну России и благословляет российских военных на убийства.
"Только что завершилась служба в Михайловском Златоверхом соборе. 1034 года назад Святой Равноапостольный князь Владимир принес свет христианства в Киевскую Украину-Русь", – сказал он.
"Этот день Украина встречает сейчас в тяжелых испытаниях. Война, развязанная Каином и антихристом Путиным, лишь подтвердила, что в московской церкви нет главного, что должно быть в каждой христианской семье, учреждении, церкви – нет любви. С чем Россия пришла к нас, каждый может убедиться, если увидит Бучу, Ирпень, Гостомель, Мариуполь, Рубежное, Кременную, Чернигов, Ахтырку. Это ужас», – подчеркнул Порошенко.
Он отметил, что сегодня молитвы всех украинцев и всего мира – с Украиной. "Мы стремимся к победе и стремимся к миру. Я сегодня молился за это в нашей церкви", – добавил он.
"Я бы очень хотел, чтобы Украина вышла сильнее этой войны. Более объединенной", - подчеркнул пятый президент Украины.
"Сегодня нам обеспечивает победу, спасает Украину наша Армия. И наши молитвы – с нашими защитниками, нашими воинами", – сказал Порошенко.
Пятый Президент также отметил, что государство объединяет культура и язык, а церковь создает духовный фундамент для победы, веры и крепости нашего народа.
"Единственное - мы должны остановить попытки препятствовать переходам приходов в лоно нашей Церкви от россиян. Об этом было сказано в решении Синода Православной Церкви Украины. Уже нет никаких сомнений, что мы должны на это реагировать", - подчеркнул Порошенко.
"Сегодня мы также нуждаемся в включении в санкционный список генерала Гундяева, который натянул на себя патриарший куколь", – также подчеркнул он.
"Мы должны выбросить захватчиков из нашей святой украинской земли. Я верю, что так и будет. Я верю, что молитвы всех, объединенную нашу общую молитву Господь услышит. А мы с Мариной Вас всех поздравляем с праздником Крещения Украины-Руси", – сказал Петр Порошенко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.06
Покупка 39.06Продажа 40.04
-
EUR
Покупка 39.3Продажа 40.56
- Актуальное
- Важное