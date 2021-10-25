Порошенко: Финансовую помощь от ЕС надо использовать для поддержки малообеспеченных, малого и среднего бизнеса
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил партнеров из Европейского Союза за выделение Украине макрофинансовой помощи. Он призвал власти направить эти средства на поддержку тех, кто больше всего пострадал от кризиса - людей из уязвимых категорий, а также малый и средний бизнес
"Виделение Евросоюзом 600 миллионов евро макрофинансовой помощи - своевременный и нужный шаг для поддержки нашего государства в условиях экономических и энергетических вызовов, вызванных как действиями украиноненавистнического российского агрессора, так и неэффективной политикой властей", - пишет в Facebook Порошенко.
"Евросоюз как надежный партнер и союзник продолжает решительно стоять бок о бок с Украиной в противодействии опасным угрозам. Ожидаем, что команда Зеленского использует эти важные ресурсы на помощь уязвимым слоям общества, а также малому и среднему бизнесу, а не на сомнительные популистские проекты", - отмечает пятый президент.
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