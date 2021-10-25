Порошенко: Финансовую помощь от ЕС надо использовать для поддержки малообеспеченных, малого и среднего бизнеса

"Виделение Евросоюзом 600 миллионов евро макрофинансовой помощи - своевременный и нужный шаг для поддержки нашего государства в условиях экономических и энергетических вызовов, вызванных как действиями украиноненавистнического российского агрессора, так и неэффективной политикой властей", - пишет в Facebook Порошенко.

"Евросоюз как надежный партнер и союзник продолжает решительно стоять бок о бок с Украиной в противодействии опасным угрозам. Ожидаем, что команда Зеленского использует эти важные ресурсы на помощь уязвимым слоям общества, а также малому и среднему бизнесу, а не на сомнительные популистские проекты", - отмечает пятый президент.