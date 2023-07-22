Порошенко финансирует новые разработки средств РЭБ для ПВО: нужно защитить инфраструктуру Одессы и других украинских городов

Об этом пишет пресс-служба партии "ЕС".

Народный депутат отмечает: противовоздушная оборона – это приоритет номер один для защиты объектов экспортной инфраструктуры – прежде всего Одесчины и всего юга Украины.

"У нас будет возможность усилить нашу противовоздушную оборону, радиотехнические средства. Почему это сейчас важно? Путин пытается организовать голод в мире через блокаду черноморских портов Украины. Он понимает последствия атаки на корабли, потому что это уже международное пиратство и это предусматривает соответствующие действия относительно российского флота по всему миру. Поэтому он предпринимает атаку на порты, атакует Одессу. Я родился в Одесской области, и это бьет по моему сердцу", – говорит Порошенко.

"Мы должны противовоздушной обороной защитить Одессу, Николаев, Херсон. Порты, инфраструктуру от ударов ракет. Поэтому пока скажу без деталей: мы финансируем научно-исследовательские конструкторские разработки для уникальных средств радиоэлектронной борьбы. Если все у нас будет удачно, будем сажать "шахеды", останавливать "орланы", "ланцеты." Финансирование под это Фонд уже открыл", – отметил Порошенко.