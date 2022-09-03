Порошенко: если МАГАТЭ не способна обеспечить безопасность ЗАЭС, туда нужно немедленно вводить миротворцев ООН
Глава политической партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко в эфире французского телеканала LCI призвал к внедрению миротворческой миссии ООН на Запорожской АЭС
Информация об этом сегодня, 3 сентября 2022 г., появилась на фейсбуке политика.
"По моему глубокому убеждению, поскольку речь идет о глобальной ядерной безопасности, то нужно немедленно проводить решения по демилитаризации ЗАЭС и размещению там миротворческих подразделений по решению Совета безопасности ООН. Это самый быстрый и по моему мнению наиболее эффективный шаг", - подчеркнул Порошенко.
"Конечно, это не очень относится к компетенции МАГАТЭ, но МАГАТЭ должно честно сказать – если оно не способно остановить российские войска, а соответственно не способно обеспечить безопасность, то оно должно поддержать мое предложение, предложение отдельных стран-членов Евросоюза. И поскольку это подразделение Объединенных Наций – выйти на Совбез ООН с этим предложением", - считает Петр Порошенко.
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"Демилитаризация ЗАЭС – это один из немногих эффективных шагов, которые спасут мир", – отмечает Петр Порошенко.
"Я рассчитываю на поддержку Франции как постоянного члена СБ ООН в продвижении этой очень важной инициативы. Я хочу поблагодарить президента Французской Республики Эмманюэля Макрона за титанические усилия, направленные на урегулирование ситуации. Я благодарю отдельные страны Евросоюза, которые поддержали мою идею, мое предложение провести решение о применении миротворцев с мандатами СБ ООН, чтобы они взяли под контроль ситуацию на ядерных объектах, включая Запорожскую АЭС, и защитили Европу и мир от nuclear contamination – ядерного загрязнения", – резюмирует пятый президент.
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