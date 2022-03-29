Порошенко эмоционально обратился к выехавшим в Грузию россиянам: не молчите, вам не удастся просто "пересидеть" эту войну

Об этом Порошенко сказал в эфире грузинской телекомпании Pirveli, сообщает сайт партии "Европейская Солидарность".



"Я хотел бы обратиться к вам - россияне, которых, как говорится, сегодня больше 200 тысяч в Грузии. Не думайте, что вам удастся "пересидеть". Вы не переждете этой войны, потому что эта война мировоззренческая", - считает Порошенко.



"Обязательно позвоните - даже в условиях тотальной блокировки интернет ресурсов в России, в условиях надувательства и отравления мозга российской пропагандой. Дозвонитесь и расскажите о реальной ситуации в Украине", - призывает Порошенко.



Рассказывая о преступлениях оккупантов, о разрушенном Мариуполе, Порошенко не сдержал эмоций: "расскажите об убитых и замученных детях. Расскажите об изнасилованных женщинах, которые доверились и пошли "гуманитарными коридорами". Расскажите о гражданском населении Мариуполя, которое умирало от голода и голода, растапливая снег для того, чтобы прожить еще день. Надеясь на хоть какое зерно человечности, которое они собирались увидеть в глазах извергов - русских фашистов, ворвавшихся к нам".



"Расскажите: Мариуполь был самым русскоязычным городом в Украине, который сегодня уничтожен и снесен с лица земли. Расскажите о Мариупольском драмтеатре, где люди скрывались от бомбежек в подвалах, и где более 300 гражданских лиц, женщин и детей погибли", - говорит Порошенко.



"Расскажите о Харькове, Сумах, Чернигове под бомбежками. Расскажите о Буче, Ирпене, Гостомеле, Ворзеле, которые находятся в 5 километрах от Киева и которые ежедневно обстреливают артиллерийским, ракетным огнем. Системами залпового огня бьют по церквям. И люди погибли просто в церкви", - возмущается Порошенко.



"Расскажите о том, в 40-миллионной стране 25% населения - беженцы, которые вынуждены были покинуть свои дома и бежать от российских варваров. Расскажите о 50% детей, вынужденных покинуть свое жилье", - подчеркнул пятый Президент.



"Путин не хочет это называть войной? Да, это преступление против человечества, за которое точно его организаторы, те, кто отдавали приказы, не просто окажутся за решеткой, а будут прокляты. Прокляты всем человечеством за жизнь, которую они унесли", - предупредил Петр Порошенко.



"Не молчите!", – призвал он российских граждан.



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