Порошенко: должны сконцентрироваться на скорейшей процедуре вступления в НАТО
Петр Порошенко приветствовал стратегическое решение подать заявку на членство Украины в НАТО
Об этом он написал на своей facebook-странице.
Пятый президент призвал объединить усилия для скорейшей процедуры вступления в Альянс.
"Северноатлантический альянс – это единственная надежная гарантия безопасности нашего государства. Поэтому нужно объединиться, отбросить все разговоры о "форумах по безопасности" и сконцентрироваться на скорейшей процедуре вступления в НАТО", – написал Порошенко.
"Я прилагал и буду прилагать все усилия для того, чтобы Украина присоединилась к Альянсу как можно скорее", - подчеркнул Петр Порошенко.
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