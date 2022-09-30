Порошенко: должны сконцентрироваться на скорейшей процедуре вступления в НАТО

Об этом он написал на своей facebook-странице.

Пятый президент призвал объединить усилия для скорейшей процедуры вступления в Альянс.

"Северноатлантический альянс – это единственная надежная гарантия безопасности нашего государства. Поэтому нужно объединиться, отбросить все разговоры о "форумах по безопасности" и сконцентрироваться на скорейшей процедуре вступления в НАТО", – написал Порошенко.

"Я прилагал и буду прилагать все усилия для того, чтобы Украина присоединилась к Альянсу как можно скорее", - подчеркнул Петр Порошенко.

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