Если Украина вовремя проделает свою домашнюю работу, на Вашингтонском саммите НАТО она получит четкое приглашение в Альянс, заявил политик в эфире телеканала "Прямой".

"Требования на 90% те же. Сделайте домашнее задание. Поскольку совпадают требования по демократии, свободе и реформам и для членства в ЕС, и для членства в НАТО, запомните одну дату - октябрь 2023 года. В октябре 2023 года Европейская Комиссия будет подводить итоги, проводить оценку реформ. И это наш шанс для того, чтобы мы начали переговоры о вступлении Украины в ЕС", – пояснил Порошенко.

"Политическое решение поддержать Украину принято. Мы должны выполнить домашнюю работу. По Конституционному Суду - нужно принять позицию иностранных экспертов и сформировать независимый Конституционный Суд. Вторая позиция - борьба с коррупцией, обеспечить независимость антикоррупционных органов, вернуть электронные декларации, которые были приняты нами и отменены в 2021-2022 годах", - добавил пятый президент.

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"Обеспечьте демократию, плюрализм парламентских мнений, а не блокирование. Обеспечьте свободу СМИ, обеспечьте защиту прав человека. Война не является "экскьюзом", если вы этого не сделаете до октября - ничего не будет. И я предлагаю власти плечом к плечу, единым фронтом согласовать конечную редакцию с Венецианской комиссией, проголосовать законы и отчитаться уже в октябре для того, чтобы получить решение Еврокомиссии о начале переговоров. В декабре - утверждение и переговоры начнутся в декабре этого года", - отметил Порошенко.

По его словам, другого выхода у Украины сейчас нет.

"Если мы не получим положительное заключение в октябре, в 2024 году будут выборы в Европарламент, Еврокомиссию, выборы в Соединенных Штатах, мы будем отброшены на десяток лет. В Украине евроинтеграцию, евроатлантическую интеграцию поддерживают соответственно 89% и 95%, нельзя стоять на пути народа", - подчеркнул Петр Порошенко.

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"Мы проведем эти реформы, я для этого сделаю все возможное. Я твердо уверен: мы начнем переговоры о вступлении в ЕС и это будет зачтено нам как выполнение Годовой национальной программы для вступления в НАТО. Мы должны подготовиться и на Вашингтонском саммите обсуждать не только и не столько гарантии безопасности, как получить приглашение в НАТО. Наши военные для этого сделали все возможное", - подытожил Порошенко.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

По данным источников Еспресо, в Европарламенте допускают вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

В настоящее время Украина должна выполнить семь требований Еврокомиссии, выдвинутых в июне 2022 года и необходимых для сохранения статуса кандидата:

завершить реформу отбора судей Конституционного суда;

продолжить судебную реформу, включая проверку добропорядочности членов Высшего Совета правосудия (ВСП), и провести отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС);

продолжить борьбу с коррупцией, назначить глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);

продолжить борьбу с отмыванием средств и правоохранительную реформу;

бороться с влиянием олигархов;

привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

внести изменения в законодательство о национальных меньшинствах.

19 июня стало известно, что Украина, по оценке Европейской комиссии, выполнила два из семи условий начала переговоров о членстве в Европейском Союзе.

8 июля глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас выделил важнейшие три шага, которые Украине необходимо предпринять для вступления в ЕС.

"Несколько вещей еще предстоит сделать, таких как возобновление е-декларирования имущества чиновников, установление процедуры отбора судей Конституционного суда, определение политически значимых лиц в контексте противодействия отмыванию денег", - перечислил Маасикас.