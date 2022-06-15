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Порошенко: до конца года Украине нужно получить статус кандидата в ЕС, ПДЧ в НАТО и победить Путина

15 июня, 2022 среда
10:30
Общество

Петр Порошенко убежден, что этот год для Украины является определяющим – нужно получить статус кандидата в члены ЕС, План действий по членству в НАТО и победить Путина

Об этом он сказал в интервью журналисту Виталию Портникову для совместного проекта Радио Свобода, телеканалов "Еспресо" и "Настоящее Время" "Дороги до свободы"

"Кто сегодня считает, что мы уже победили, "давайте будем говорить, как мы будем делить деньги, которые придут по "плану Маршалла"... Я в своих выступлениях и на Конгрессе ЕНП, и в Сопоте (на Европейском финансовом конгрессе) призвал" – сконцентрируйтесь сегодня, чтобы законодательство о ленд-лизе было принято в каждой из стран-членов НАТО. Сосредоточьтесь сегодня, чтобы Украина получила в полном объеме весь перечень вооружения. Потому что сегодня у нас не стоит задача строить, восстанавливать. Мы это точно сделаем. Сегодня стоит задача сломать позвоночник агрессору, вооружить наши Вооруженные Силы и остановить войну", – объясняет Порошенко.

"Причем это нужно сделать до конца этого года, так же, как мы должны получить статус страны кандидата в этом году, и так же как мы должны обеспечить План действий по членству в НАТО. Я на это рассчитываю", – говорит Петр Порошенко.

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