Порошенко: Для укрепления армии требуется не "видосик" с указом, а существенное увеличение финансирования из бюджета
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал увеличить финансирование армии на деле, а не на словах. Он также отметил, что бездействие парламента сейчас недопустимо
"Увеличение численности – это не "видосик" президента с указом. Это полномочия Верховной Рады. И перед тем, как увеличивать на 100 тысяч, обеспечьте денежным, военным, пищевым, вещественным обеспечением действующую армию. Поставьте 25 тысяч военнослужащим и 50 тысяч тем, кто на фронте. Поставьте наш проект бюджета, поддержите его. Недопустимо бездействие парламента", – подчеркнул Порошенко.
Пятый президент также отметил, что Путин добился обратного эффекта от наращивания войск вблизи границ Украины. Порошенко констатировал – эта угроза привела к укреплению проукраинской коалиции. И задача власти – не разрушать ее безответственной риторикой.
"Концентрацией войск Путин достиг обратного. Он хотел напугать мир и напугать нас, а вместо этого угроза полномасштабного вторжения московских орд в Украину мобилизовала наших друзей и весь мир на беспрецедентное увеличение помощи Украине. В том числе и помощи военной. Но я подчеркиваю – что это произошло не благодаря, а вопреки украинским властям", – констатирует Порошенко.
"Наши западные партнеры пока через СМИ все чаще задаются вопросом: а для чего поставлять Украине оружие, если ее руководство публично отрицает агрессивные намерения Путина и не прилагает усилий по усилению армии", – констатирует пятый президент.
"Многие из нас в эти дни испытывали "испанский стыд". И да простит меня Испания, она здесь не при чем. В данном случае изречение следует понимать, что накосил Офис президента, а краснеем все мы – украинцы", – замечает Порошенко.
"Европейская Солидарность" еще с ноября требовала от Зеленского созвать Совбез ООН. Вчера это заседание состоялось, но не по требованию Киева, а по требованию наших партнеров Соединенных Штатов. И вот момент позора, когда представитель России козыри наших союзников кроет цитатами Зеленского и его министров, якобы никакой усиленной опасности и угрозы со стороны России нет", – отмечает лидер партии.
"Весь мир был в шоке от пресс-конференции Зеленского зарубежным СМИ, кроме Патрушева, который его похвалил. Зеленскому не дано понять, что мощная поддержка международных партнеров – залог победы над агрессором. Должны выступать единым фронтом с западом, внутри Украины, и сами усиливать армию Украины ", – подчеркиваю Петр Порошенко.
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