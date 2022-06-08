Порошенко: для депутинизации Европы требуется полное эмбарго на российскую нефть и газ

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .

В дебатах, которые модерировал депутат польского парламента Павел Коваль, также приняли участие вице-канцлер и министр иностранных дел ФРГ (1998-2005) Йошка Фишер и ведущий экономист Asian Infrastructure Investment Bank, директор Института глобальных дел Лондонской школы экономики и политических наук Эрик Берглоф.

По мнению Порошенко, Россия давит на Европу из-за газового вопроса, распространяя тезисы, будто эмбарго будет оказывать разрушительное влияние на экономику ЕС. Порошенко подчеркнул: таким образом Путин пытается разрушить единство проукраинской коалиции.

"Мы нуждаемся в хорошо просчитанных и продуманных решениях, чтобы спасти Европу и мир, а не только Украину. Когда мы говорим о депутинизации, мы должны спасти Европу от влияния Путина. То есть от политической коррупции, взяточнических экспертов", - подчеркнул Порошенко.

"Все это базируется на экспорте, который поддерживают путинские эксперты внутри ЕС. Сейчас они распространяют информацию о том, что не нужно накладывать эмбарго на нефть, "это разрушит Европу". "Не накладывайте эмбарго на газ - это разрушит Польшу". Это неправда, это российский нарратив. Это путинский инструмент, которым он пытается расколоть наше единство", - считает Порошенко.

"Поэтому если собираетесь депутинизировать Европу, отрежьте путинское влияние благодаря демократическим институтам и инструментам", - говорит пятый президент.

"Мы должны депутинизировать и Украину, потому что у нас пятая колонна, и Путин пытается играть важную роль в украинской политике. И в конце концов однажды мы должны депутинизировать Россию. И это чрезвычайно важно", - считает Петр Порошенко.

"Путин убивает, разрушает Россию. Путин уничтожает россиян. Почему я настолько пессимистический по поводу возможного компромисса между Украиной и Россией в дипломатических переговорах и отношениях? Потому что нет серого цвета. Есть черное и белое. Как можно найти компромисс, если Путин хочет убить нас? Мы просто хотим жить. Путин не просто разрушает Украину, он хочет стереть ее с мировой карты. Он в своем безумном подсознании думает, что Украину создал Ленин. Это тема его обращений. Я сомневаюсь, что такие обращения могли быть придуманы кем-то, кроме ментально больных людей , однако с ядерным оружием в руке. Мне кажется, вы уже изучили термин "депутинизация". Теперь еще давайте подготовимся и к другому вызову – денуклеаризации России. Потому что ядерные бомбы в руках Путина всегда будут опасностью для существования мира", – подчеркнул Порошенко.

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