Порошенко: депутинизация и денуклеаризация России – это будущее глобальной безопасности

Мы должны остановить инструменты влияния Путина на мировую ситуацию. Они должны стать токсичными, чтобы ни один политик, политолог, ни общественная организация, ни медиа не могли получить средства от структур, связанных с Путиным. Прекратите это делать Российская Федерация должна прекратить отравлять ситуацию. Когда мы прекратим деятельность Путина в мире и Европе, наступит этап, когда нам придется забирать ядерное оружие у России. Потому что абсолютный маньяк, сумасшедший человек, каким является Путин, с ядерным оружием представляет смертельную угрозу для всего мира", – подчеркнул Петр Порошенко.

"Если мы остановим экспорт из России, если у России будут деньги только на социальные программы: продукты питания, лекарства, пенсии, основные потребности, а санкции разрушат российскую экономику – будет место для соглашения, что российское оружие должно контролироваться международным сообществом. Я убежден, что без этого никто не может чувствовать себя в безопасности в современном мире", – считает пятый Президент.

"Два слова: депутинизация и денуклеаризация. Это будущее глобальной системы безопасности", – резюмирует Порошенко.