Порошенко: членство Украины в НАТО это вопрос жизни и смерти, и торги с Россией недопустимы

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".

"Три года назад, 18 февраля 2019 года, мною были подписаны изменения в Конституцию, которые устремлениям украинцев присоединиться к ЕС и НАТО придали силу Основного закона. Вчера были обнародованы результаты социологического опроса, которые зафиксировали рекордную поддержку вступления в Североатлантический альянс. "За" почти два трети украинцев. Умная реакция украинцев на угрозы от России и ее бесноватого фюрера", – заявил Порошенко.

"С общественным мнением кричаще диссонирует заявление посла Пристайко о готовности Украины уступить Россию в вопросе вступления в НАТО. Вес словам дипломата придает то, что он не просто посол в Великобритании. Это бывший министр иностранных дел и бывший вице-премьер именно по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Будь это самодеятельность Пристайко, он бы немедленно получил по губам от Зеленского.

"Власть вполне допускает торг с Россией по вопросу, который для нас является вопросом жизни и смерти. Единственной гарантией безопасности является членство в НАТО и только. Мы понимаем, что путь в Альянс долог и должны укреплять собственную армию", - резюмирует Порошенко.

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