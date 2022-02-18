Порошенко: членство Украины в НАТО это вопрос жизни и смерти, и торги с Россией недопустимы
Петр Порошенко, выступая с трибуны парламента, призвал власти прекратить дискуссии о членстве Украины в НАТО. Он напомнил, что евроатлантическая интеграция поддерживается подавляющим большинством украинцев, и само членство в НАТО и крепкая армия являются гарантами безопасности нашего государства
Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".
"Три года назад, 18 февраля 2019 года, мною были подписаны изменения в Конституцию, которые устремлениям украинцев присоединиться к ЕС и НАТО придали силу Основного закона. Вчера были обнародованы результаты социологического опроса, которые зафиксировали рекордную поддержку вступления в Североатлантический альянс. "За" почти два трети украинцев. Умная реакция украинцев на угрозы от России и ее бесноватого фюрера", – заявил Порошенко.
"С общественным мнением кричаще диссонирует заявление посла Пристайко о готовности Украины уступить Россию в вопросе вступления в НАТО. Вес словам дипломата придает то, что он не просто посол в Великобритании. Это бывший министр иностранных дел и бывший вице-премьер именно по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Будь это самодеятельность Пристайко, он бы немедленно получил по губам от Зеленского.
"Власть вполне допускает торг с Россией по вопросу, который для нас является вопросом жизни и смерти. Единственной гарантией безопасности является членство в НАТО и только. Мы понимаем, что путь в Альянс долог и должны укреплять собственную армию", - резюмирует Порошенко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.54
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.5
- Актуальное
- Важное