Порошенко: "Через 36 лет после катастрофы на ЧАЭС российские оккупанты снова шантажируют мир ядерной угрозой"

Об этом пишет в Facebook в годовщину Чернобыльской трагедии Петр Порошенко.



"Сегодня российские оккупанты угрожают миру, захватывая атомные электростанции и обстреливая реакторы - отмечает Порошенко. - Трагедия Чернобыля показала человечеству, что жертвами халатности, показухи и пренебрежением безопасностью могут стать не только современники, но и наши дети и последующие поколения. Под угрозой человечество".



Он отмечает, что сейчас, когда прошло 36 лет после Чернобыльской катастрофы, из Москвы снова пришла угроза ее повторения. И ее принесли русские оккупанты. 36 дней они держали в заложниках работников ЧАЭС, пытаясь отнять у них контроль над станцией. Варвары уничтожили системы мониторинга, повлекли за собой распространение радиации из окружающих лесов. И снова работники станции проявили незаурядное мужество и профессионализм. Обеспечили работу всех систем Укрытия, уберегли Украину и мир от ядерного бедствия", – пишет пятый президент.



Порошенко отмечает - угроза не прошла: "Ежедневно над ядерными реакторами пролетают российские ракеты, которыми стремятся повлечь больше жертв среди мирного населения. Кто знает, какие человеконенавистнические планы вынашиваются в Кремле? Рашистская стратегия устрашения угрожает новыми ядерными катастрофами. Мы снова и снова , чтобы остановить агрессора".



"Вечная память всем, кого нет с нами, потому что заплатили самую дорогую цену за ликвидацию последствий катастрофы. Всем, мужественным людям, которые уводили и теперь уводят от мира беду – крепкого здоровья и благополучия. А нам всем и нашей Украине – скорейшей победы!" – пишет Порошенко.



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