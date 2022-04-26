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Порошенко: "Через 36 лет после катастрофы на ЧАЭС российские оккупанты снова шантажируют мир ядерной угрозой"

26 апреля, 2022 вторник
11:14
Общество

Чернобыльская катастрофа, созданная ложью и безответственностью, 36 лет назад навсегда изменила миллионы человеческих жизней, разоблачила преступность всей системы власти Советского Союза

Об этом пишет в Facebook в годовщину Чернобыльской трагедии Петр Порошенко.

"Сегодня российские оккупанты угрожают миру, захватывая атомные электростанции и обстреливая реакторы - отмечает Порошенко. - Трагедия Чернобыля показала человечеству, что жертвами халатности, показухи и пренебрежением безопасностью могут стать не только современники, но и наши дети и последующие поколения. Под угрозой человечество".

Он отмечает, что сейчас, когда прошло 36 лет после Чернобыльской катастрофы, из Москвы снова пришла угроза ее повторения. И ее принесли русские оккупанты. 36 дней они держали в заложниках работников ЧАЭС, пытаясь отнять у них контроль над станцией. Варвары уничтожили системы мониторинга, повлекли за собой распространение радиации из окружающих лесов. И снова работники станции проявили незаурядное мужество и профессионализм. Обеспечили работу всех систем Укрытия, уберегли Украину и мир от ядерного бедствия", – пишет пятый президент.

Порошенко отмечает - угроза не прошла: "Ежедневно над ядерными реакторами пролетают российские ракеты, которыми стремятся повлечь больше жертв среди мирного населения. Кто знает, какие человеконенавистнические планы вынашиваются в Кремле? Рашистская стратегия устрашения угрожает новыми ядерными катастрофами. Мы снова и снова , чтобы остановить агрессора".

"Вечная память всем, кого нет с нами, потому что заплатили самую дорогую цену за ликвидацию последствий катастрофы. Всем, мужественным людям, которые уводили и теперь уводят от мира беду – крепкого здоровья и благополучия. А нам всем и нашей Украине – скорейшей победы!" – пишет Порошенко.

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