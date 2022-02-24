Порошенко: Бойцы терробороны получают оружие, включая автоматы и гранатометы

"Начал свой день я с совещания, которое мы провели в шесть утра, в связи с началом агрессии. После этого встретились с президентом Зеленским, где мы поддержали его предложение о введении военного положения. Уже это было в 8 утра. После этого встретились, чтобы обсудить, что именно мы можем сделать для координации действий и что именно может сделать власть», – сообщил Порошенко.



"Поэтому территориальная оборона сегодня наконец-то получает оружие. И обычные киевляне, предъявив документ, получают автомат Калашникова и собираются драться за Киев, собираются остановить врага. Мы максимально убрали все бюрократические преграды", – сообщил пятый Президент.

"Сегодня территориальной обороне наконец-то выделены другие средства поражения, включая гранатометы. Мы делаем все возможное для того, чтобы они имели средства радиокоммуникации, вещевое, медицинское, боевое обеспечение, автомобили. Конечно, лучше это было делать 4 месяца назад, но каждый на своем месте делает то, что может», – отмечает Порошенко.

"Я хочу поблагодарить киевлян, всех украинцев, которые сегодня записались в батальоны территориальной обороны и делают то, что от них зависит, чтобы не сдать Украину агрессору", – сказал Петр Порошенко.

"У нас сейчас очень тяжелый период. Но я всегда – с 2014 по 2019 годы оставался оптимистом. Оптимистом остаюсь и сейчас. Правда с нами. Господь с нами. И победа будет за нами!", – убежден лидер "Европейской Солидарности".