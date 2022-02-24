Порошенко: Бойцы терробороны получают оружие, включая автоматы и гранатометы
Петр Порошенко в эфире канала "Прямой" сообщил, что все бюрократические преграды для вооружения территориальной обороны устранены, и бойцы уже получают автоматы и гранатометы
"Начал свой день я с совещания, которое мы провели в шесть утра, в связи с началом агрессии. После этого встретились с президентом Зеленским, где мы поддержали его предложение о введении военного положения. Уже это было в 8 утра. После этого встретились, чтобы обсудить, что именно мы можем сделать для координации действий и что именно может сделать власть», – сообщил Порошенко.
"Поэтому территориальная оборона сегодня наконец-то получает оружие. И обычные киевляне, предъявив документ, получают автомат Калашникова и собираются драться за Киев, собираются остановить врага. Мы максимально убрали все бюрократические преграды", – сообщил пятый Президент.
"Сегодня территориальной обороне наконец-то выделены другие средства поражения, включая гранатометы. Мы делаем все возможное для того, чтобы они имели средства радиокоммуникации, вещевое, медицинское, боевое обеспечение, автомобили. Конечно, лучше это было делать 4 месяца назад, но каждый на своем месте делает то, что может», – отмечает Порошенко.
"Я хочу поблагодарить киевлян, всех украинцев, которые сегодня записались в батальоны территориальной обороны и делают то, что от них зависит, чтобы не сдать Украину агрессору", – сказал Петр Порошенко.
"У нас сейчас очень тяжелый период. Но я всегда – с 2014 по 2019 годы оставался оптимистом. Оптимистом остаюсь и сейчас. Правда с нами. Господь с нами. И победа будет за нами!", – убежден лидер "Европейской Солидарности".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное