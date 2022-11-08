"Ситуация однозначно тревожна. У нас есть очередной акт геноцида, потому что невинные мирные жители по всей Украине, в Киеве, остаются без света, без воды, без отопления. И нет объяснений, почему Путин это делает. Представьте – нет отопления и света в больницах , в школах, в детских садах. Это – стиль войны Путина", – подчеркнул Петр Порошенко.

"У Путина нет возможности атаковать наши войска на передовой. Поэтому, используя иранские беспилотники, он начинает атаковать мирное население по всей Украине. Это не война России против Украины. Это война России, война Ирана, война Беларуси против всего западного цивилизованного мира. Надо понимать: если мы не остановим Путина, никто не знает, где завтра появятся российские ракеты – в Италии, Германии, Великобритании или Соединенных Штатах", – отметил пятый президент.

"Поэтому чрезвычайно важно, чтобы правительства во всем мире, включая правительство Италии, выдвинули новые и важную инициативу по поставке нового оружия, особенно зенитного и противоракетного оружия, которое спасло немало жизней украинцев. Мы очень благодарны за это итальянскому народу, итальянскому парламенту и итальянскому правительству", – говорит Порошенко.

Он также в очередной раз подчеркнул: "Лучше сидеть в темноте и холоде, оставаться без света или отопления, чем быть русскими рабами. Это наше движение к свободе и к демократии. И никто не сможет нас остановить".