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Война с Россией: хроника
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OPINION

Поросенок Хрюша и заяц Степашка имеют шансы стать голубями русского мира

Андрей Кокотюха
8 декабря, 2022 четверг
18:03
Мнение

Прошлая неделя дала повод украинским СМИ в очередной раз высмеять несуразность российской пропаганды. А украинскому сегменту соцсетей – повод для очередного поиздеваться над неадекватностью российских граждан

Речь идет об интервью российской телеведущей Ангелины Вовк, сам факт которого удивил сознательных украинцев: о, она еще жива.

Ведь родившиеся в СССР помнят ее как тетю Лину из ежевечерней программы "Спокойной ночи, малыши". Почему даю название без перевода, объясню позже. Пока что напомню другое. В этой программе спокойной ночи советским детям желали разные российские телеведущие. Неизменными оставались куклы, с которыми дяди и тети коммуникировали: поросенок Хрюша, заяц Степашка, ворона Каркуша и собачка Филя. Любимцем ребятишек – моим в том числе – был хулиган Хрюша. И вот на этой ностальгии по СССР одна из его "теть", Ангелина Вовк, решила на прошлой неделе сыграть.

"Я сказала своей приятельнице, что возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт и обращусь к украинцам. У меня тоже есть украинская кровь. Я тоже читала им сказки... И думаю: вдруг меня услышат. А просто мне кажется, что вот когда зазвучала бы эта музыка по передаче Спокойной ночи, малыши и они услышали бы мой голос. Я бы сказала: "Остановитесь, что вы делаете?" Вы же добрые!", — изложила Волк свой так называемый мирный план.

Все можно свести к плохому анекдоту, еще раз покрутить пальцем у виска и ждать другой похожей глупости. Если бы не одно серьезное обстоятельство: в Украине, где россияне ежедневно убивают людей и разрушают дома вместе с инфраструктурой, подобный план "примирения" еще, к сожалению, имеет шанс сработать. Ведь следует признать: "глубинный народ" существует не только на широких российских просторах, но и на пораженных войной украинских территориях.

Сначала не следует забывать: куклы – "перчатки" с российского телевизора не столь безопасны. В марте 2014 года, когда российское военное вторжение в Украину длилось уже две недели и в Крыму полным ходом готовили так называемый "референдум" о присоединении к России, упомянутая выше собачка Филя в новом выпуске "Спокойной ночи, малыши" объявил, что идет в армию. А на следующий день прозвучало заявление председателя совета директоров российской телекомпании "Класс!" Александра Митрошенкова: собачка в детской программе спокойной ночи заменит тигрёнка. И подчеркнул – новый персонаж согласован лично с российским президентом. Так что не надо смеяться и обзывать преувеличением определения детских кукол из российского ТВ как агентов влияния Путина.

Куклы – "перчатки" из российского телевизора не столь безопасны. В марте 2014 года, когда российское военное вторжение в Украину длилось уже две недели и в Крыму полным ходом готовили так называемый "референдум" о присоединении к России, упомянутый выше собачка Филя в новом выпуске "Спокойной ночи, малыши" объявил, что идет в армию

И это распространяется на все русское советское телекинонаследие. Ведь собачка Филя вместе с поросенком Хрюшей и зайцем Степашкой рождены в СССР. На них воспитывались и воспитывали в Украине по меньшей мере два поколения детей. Ибо впервые появились в эфире в сентябре 1964 года. По конспирологическому стечению обстоятельств – за полтора месяца до свержения Никиты Хрущева и приходу к власти Леонида Брежнева, с которым ассоциируются до сих пор милая застойная стабильность. И телевизионное пространство до августа 1991 для украинцев и россиян было единственным. Да и с провозглашением Независимости оставался для миллионов наших сограждан таким, безальтернативно русским.

Изменения общественного сознания в воюющей стране, несмотря на уверенные победные публичные заявления, происходят медленно. Российские бомбы и ракеты все равно сохранили распределение украинцев на граждан и жителей.

Первые осознают, что война России с Украиной началась 1 марта 2014 года и одна из причин уязвимости нашей страны – пренебрежение собственным культурным, образовательным и информационным пространством, погружением его в откровенно пророссийский контекст. Частью которого, и то достаточно влиятельной, было все советское. В том числе – харизматичный Хрюша из "Спокойной ночи, малыши", новогодняя мелодрама "под оливье" "Ирония судьбы или С легким паром!" и комедии Леонида Гайдая.

Вторые видят в этом и во многом другом только "старое хорошо". И не понимают, не хотят и не готовы понять, что ностальгия по СССР и упорное нежелание выйти из российско-советского контекста оставляет российской агрессии в Украине шанс, а российским убийцам и насильникам – окно возможностей.

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На днях прочитал в Facebook, что в Буче (!!!) на "пункте несокрушимости" транслировали через ютуб "Бриллиантовую руку". Это — просьба и инициатива горожан, которые наверняка пережили российскую оккупацию и собственными глазами видели тела замученных под открытым небом. А раньше из той же Бучи возмущенно писали в соцсетях о неизменно положительном отношении части горожан к местному приходу московского патриархата. В Житомире театральные представления идут на русском языке. Работу в Украине ищут те, кому не удалось найти ее в России, куда уехали с приходом оккупантов. Можно проскролить Facebook и найти больше примеров. Но в любом случае оппоненты имеют одинаковую претензию: "Не вмешивайте во все политику! Мы вне политики! Это только язык, это только кино, это только мультики!".

Для тех жителей Украины, которые до сих пор считают советское "старым добрым", поросенок Хрюша и зайчик Степашка вполне могут оставаться авторитетами, когда речь идет о мире. Хотя на самом деле они вместе с Машей, Медведем, "Бриллиантовой рукой" и московскими попами несут "русский мир"

Относительно последнего аргумента есть красноречивая иллюстрация. Был на филологическом факультете Киевского университета имени Шевченко доцент Александр Яровой. Литературное сообщество хорошо его знало. И возмутилось, когда он сначала начал публично прославлять московский патриархат, потом – поставил на рабочем столе портрет Януковича, потом – призвал "беркутовцев" разгонять Майдан, а затем – эмигрировал в Москву. Сейчас его нет в живых. Однако есть страница о нем в Википедии. Где среди предпочтений значится просмотр российского мультсериала "Маша и Медведь". В одном из эпизодов которого Маша появилась в фуражке офицера НКВД. А вы говорите – просто мультик…

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Поэтому для тех жителей Украины, которые до сих пор считают советское "старым добрым", поросенок Хрюша и зайчик Степашко вполне могут оставаться авторитетами, когда речь идет о мире. Хотя на самом деле они вместе с Машей, Медведем, "Бриллиантовой рукой" и московскими попами несут "русский мир", что тождественно войне, разрушениям, голоду, холоду, тьме, насилию и смертям.

А те, кто остался гражданами Украины, помнят не только "Спокойной ночи, малыши", но и "Спокойной ночи, дети". Что совсем не одно и то же. В СССР россияне не могли смотреть эту украинскую детскую программу. Украинцы все это время могли видеть и слышать на одну, а то и на две сказки больше. Альтернативными детскими любимцами были кукла Катя с неизменной тетей Катей и дед Афанасий. Так что надежда сейчас – только на тех, кто помнит Катю. И для кого Хрюша давно не имеет значения.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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