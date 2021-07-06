Порно-сайт предложил "Барселоне" финансовую помощь на новый контракт Месси

Об этом сообщает Daily Star.



Порносайт Stripchat готов профинансировать "Барселону" суммой в $ 10 млн для заключения нового контракта с форвардом Лионелем Месси.



"Как заядлый футбольный фанат я знаю, что Барселона ищет средства, которые позволили бы ей продлить контракт с ее лицом - Лионелем Месси. Будет жаль, если Лео, проведя в клубе 20 лет, уйдет", - отметил вице-президент Stripchat Макс Беннетт .



Начиная с 1 июля Лионель Месси официально не является игроком "Барселоны". Его контракт закончился в 01:00 по киевскому времени - аргентинец стал свободным агентом.



В прошлом сезоне 34-летний футболист сыграл за "Барселону" 47 матчей, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач.



Месси выступает за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

10 марта стало известно, что миланский "Интер" заключит соглашение с порно-сайтом Stripchat , который должен стать титульным спонсором итальянского клуба.

1 июля срок контракта форварда Лионеля Месси с испанской "Барселоной" закончился.