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Порча Дома со львами псевдоремонтом и снос Дома с часами: оккупанты уничтожают историческую память в Мариуполе

20 августа, 2023 воскресенье
17:30
Культура

Во временно захваченном русской армией Мариуполе захватчики своим псевдоремонтом испортили историческую архитектурную жемчужину города – Дом со львами. Также стало известно, кто и сколько заработает на снесенном Доме с часами

Об этом стало известно из telegram-канала советника городского головы города Мариуполь Петра Андрющенко.

"Изувеченная история. Россияне псевдоремонтом испаскудили настоящую историческую архитектурную жемчужину города - Дом со львами, сделав из него какую-то дачу за мкадом", - написал Андрющенко под соответствующим фото.

Будинок з левами. Маріуполь

Фото: Сайт города Мариуполь

Также он отметил, что по другой "реновации" захватчики вернули улице имени Архитектора Нильсена старое название - имени Энгельса и добавил, что россиянам осталось еще город Мариуполь переименовать в город Жданов, которым он был в советское время.

Будинок з левами. Маріуполь

Фото: Сайт города Мариуполь

Кто и сколько заработает на снесенном оккупантами в Мариуполе Доме с часами

Об этом также у себя в telegram рассказал советник мэра города Мариуполь Петр Андрющенко.

Ранее в Мариуполе российские захватчики снесли известный Дом с часами, где находилась студия всемирно известного художника-монументалиста, мозаичника Виктора Арнаутова.

"Так что держим документы. Из оригиналов, прямо указывающих, что мариупольцам Дом с часами не по карману. Даже не планировался", - написал он.

Из документов стало известно, что здание Дома с часами строит РКС "Девелопмент", который был зарегистрирован в мае 2023 года, судя по всему, специально под строительство этого дома.

Знесення окупантами в Маріуполі Будинку з годинником 

Фото: Telegram-канал советника городского головы г. Мариуполь Петра Андрющенко

"Возглавляет эту кампанию ккой-то Лопухов Константин. Который когда-то был министром строительства Тульской губернии и из-за определенного скандала был выгнан. Со стороны Москвы проектом занимается некая госпожа Инга Яппарова – советник всех, кого только можно, в частности Пушилина (Денис Пушилин, глава "ДНР", - ред.). Поэтому любые документы просто пролетают через ее подпись", - написал он.

Знесення окупантами в Маріуполі Будинку з годинником 

Фото: Telegram-канал советника городского головы г. Мариуполь Петра Андрющенко

Знесення окупантами в Маріуполі Будинку з годинником 

Фото: Telegram-канал советника городского головы г. Мариуполь Петра Андрющенко

Он отметил также, что всего стоимость строительства составляет 890 млн рублей или 9,5 млн долларов США. Собственных средств нет, поэтому используется льготный кредит под 5 процентов на сумму 760 млн рублей для новосозданной фирмы.

"Но с кредитом тоже не все так просто. Этот кредит – часть федеральной бюджетной программы России. То есть никаких рисков и никаких расходов", – подчеркнул он.

Знесення окупантами в Маріуполі Будинку з годинником 

Фото: Telegram-канал советника городского головы г. Мариуполь Петра Андрющенко

Андрющенко отмечает, что в следующем году после начала строительства ожидается прибыль в размере 358 млн рублей или 3,83 млн долларов США.

"Еще раз для понимания. Три миллиона долларов США чистой прибыли с Дома с часами. Вот она цена разрушения и смерти Мариуполя", - написал он.

Справка

Дом со львами в Мариуполе – это творение архитектора Виктора Нильсена, авторству которого принадлежит множество зданий в городе, которые использовались до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Некоторое время Нильсен являлся главным архитектором Мариуполя. Известно, что Дом со львами архитектор продал еще до октябрьского переворота большевиков (1917), а сам переселился в новый дом, который впоследствии у него отобрали большевики.

Следующим владельцем здания "Дом со львами" был директором метзавода "Азовсталь" Яков Гугель, которого в 1937 году расстреляли, а семью репрессировали. После этого здание использовалось как коммунальное жилье, а в годы независимой Украины – переведено в частный жилой фонд.

12 января россияне снесли Дом с часами в центре временно захваченного Мариуполя – историческую достопримечательность, где в свое время была мастерская украинского художника-монументалиста Виктора Арнаутова.

Украина
Мариуполь
російська армія
Война с Россией
оккупированные территории
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