Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Поразили масштабы хищения: силовики требуют у Путина уволить ответственного за псевдореферендумы в Украине, - СМИ

Поразили масштабы хищения: силовики требуют у Путина уволить ответственного за псевдореферендумы в Украине, - СМИ

25 ноября, 2022 пятница
18:03
война с Россией

Из Кремля идет чиновник, который должен был заниматься президентской кампанией 2024 года, однако его отставки требуют силовики из-за масштабных хищений на псевдореферендумах в Украине

Об этом рассказывает "Медуза" со ссылкой на собственные источники в Кремле.

Проведением выборных кампаний занимается глава управления АП по обеспечению дел Госсовета Александр Харичев – близкий соратник руководителя политического блока Кремля Сергея Кириенко, однако он в ближайшее время уйдет в отставку. Два собеседника "Медузы" заявили, что чиновник покинет свой пост "по состоянию здоровья", Третье добавило, что это не единственная причина.

Дело в том, что на отставке Харичева настаивают высокопоставленные силовики, у которых возникли претензии к организации референдумов о присоединении к России украинских территорий.

"Пока занимались внутренними выборами, силовики в эти дела особо не лезли: проводят и проводят. Но на референдумах они немного удивились тому, как на кампаниях тратятся деньги. Пошли жалобы, требования разобраться", — пояснил источник, уточнив, в частности, что силовиков поразили масштабы расходов.

Александр Харичев — один из самых опытных соратников Сергея Кириенко. Еще в начале нулевых он работал вместе с Кириенко. Затем перешел на работу в администрацию президента, где стал заместителем начальника управления по внутренней политике. В АП он проработал до 2009 года, а затем провел четыре года в структурах компании Ренова. После чего снова начал работать с Кириенко — на этот раз в госкорпорации Росатом. Там Харичев отвечал за политическую составляющую: вел избирательные кампании кандидатов, лояльных к Росатому.

В 2016 Кириенко перешел на работу в Кремль, вскоре к нему присоединился и Харичев. В последние годы именно сотрудники Харычева занимались проведением избирательных кампаний кандидатов от власти. Например, именно Харичев курировал президентские выборы 2018 года, голосование по поправкам к Конституции (оно "обнулило" президентские сроки Путина) и думские выборы 2021-го.

Именно при Харичеве нужные Кремлю результаты выборов стали обеспечиваться не только прямыми фальсификациями на участках и голосованием бюджетников, но и "корпоративной мобилизацией".

Основным преемником Харичева называют главу департамента Росатома по работе с регионами Андрея Полосина. Именно эту должность в свое время занимал сам Харичев; Полосин был тогда его заместителем.

"Его по работе в Росатоме хорошо знает Кириенко. Полосин в последнее время все больше вовлечен в работу над проектами администрации президента", - отмечает источник.

В случае своего назначения именно Андрей Полосин станет непосредственным куратором президентской кампании 2024 года. Как ранее писала Медуза, в АП уже провели первые совещания, на которых обсуждались ее контуры. По словам источников издания, пока очевидно лишь то, что очередная путинская кампания будет сопровождаться уже привычной антизападной риторикой. Однако ее конкретные послания будут во многом зависеть от ситуации на фронте.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Читайте также:
Саміт ОДКБ в Єревані
24 ноября, 2022 четверг
Пашинян устроил демарш на саммите ОДКБ, отказавшись подписывать общие документы
24 ноября, 2022 четверг
На сайте президента Украины зарегистрировали петицию о переименовании России в Московию
Автор Сергей Фурса
24 ноября, 2022 четверг
Путин начинает новую газовую войну
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.71
    Покупка 39.71
    Продажа 40.43
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
25 ноября
18:18
Испания - Германия: Кто будет фаворитом и почему матч превратился для Бундестим в решающую битву
18:14
Оккупанты обстреляли Харьковщину ракетами С-300
18:09
Крым
"Это будет следующая стадия": военный эксперт рассказал, что нужно для освобождения Крыма
18:06
Анонс
Украинцы сформируют "цепь единства" у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
18:01
Шмыгаль об энергетической ситуации: в каждой области обесточено от 200 до 400 тыс. потребителей
18:01
OPINION
Нет никаких украинских гнид
17:58
Норвегия выделит более 14 млн евро на тренировочную миссию для ВСУ
17:54
"Имеет стратегическое значение": Кабмин запретил экспорт топливной древесины
17:52
Красная линия: Подробности тайных переговоров Байдена и Си об Украине
17:22
Военный эксперт спрогнозировал сроки последующего ракетного удара РФ по Украине
17:08
Украина в декабре получит от Южной Кореи 20 мощных генераторов
17:06
Польша после разрешения НАТО повторно просит Германию разместить ЗРК Patriot в Украине
16:54
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:54
Генераторы и обогреватели: Германия готовит новую помощь для Украины
16:53
Столтенберг заявил о предоставлении Украине глушителей против российских беспилотников
16:41
Исследование: 93% украинцев считают Голодомор 1932-33 годов геноцидом
16:33
Эксклюзив
Российские военные, проходящие подготовку на территории Беларуси, не несут угрозы наступления с севера Украины, - полковник ВСУ Селезнев
16:31
САУ, запчасти и зимняя одежда. Норвегия передала Украине очередной пакет помощи
16:24
Новые автомобили для ВСУ: Parimatch передал армии легковушку для разведчиков и скорую для эвакуации
16:22
Разведка назвала иностранные компании, поставляющие России чипы для ракет
16:06
OPINION
Какие откровенные попались нам террористы!
15:50
В Кривом Роге останавливают весь электротранспорт
15:44
USAID передаст Украине 80 генераторов, - посол США
15:40
На деоккупированной Харьковщине будут курсировать новые пригородные поезда
15:33
зерно
Украинский агросектор получит от Германии 9 млн. евро помощи
15:32
Черногория поддерживает стремление Украины вступить в НАТО, - Минобороны страны
15:17
На Черниговщине приговорили к 10 годам российского оккупанта, угрожавшего расстрелом мирным жителям
15:06
В Винницкой области переименовали более полусотни улиц в честь Бандеры, генерала Трейко и Воинов-добровольцев
15:06
Виктор Ляшко
В случае блэкаута площади, которые занимают больницы, оптимизируют, - Ляшко
14:52
В Киеве заработали для горожан более 400 пунктов обогрева
14:46
США запретили передачу Украине МиГ-29 в обмен на обещание Китая удержать Путина от "ядерки", - СМИ
14:35
Книга рекордов Гиннеса определила самую старую кошку в мире
14:23
Языковой омбудсмен вынес постановление о штрафе мэру Харькова Терехову за обращение к гражданам на негосударственном языке
14:22
Иран сенсационно победил Уэльс на чемпионате мира по футболу
14:19
Благодаря перемещению предприятий с опасных территорий сохранено 35 тыс. рабочих мест, - Минэкономики
14:17
Для детей начальной школы создали цифровую библиотеку
14:03
OPINION
У нас здесь нашли целый суд, тоже работающий на врага, причем давно
14:02
Оккупанты в Мариуполе собираются переселять потерявших жилье людей в "безхозные" дома
13:55
30 долларов за баррель – вполне правильное предложение за российскую нефть, - Зеленский
13:49
Прага
Чехия передаст обогреватели и медоборудование для Киева и Николаева
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV