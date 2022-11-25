Об этом рассказывает "Медуза" со ссылкой на собственные источники в Кремле.

Проведением выборных кампаний занимается глава управления АП по обеспечению дел Госсовета Александр Харичев – близкий соратник руководителя политического блока Кремля Сергея Кириенко, однако он в ближайшее время уйдет в отставку. Два собеседника "Медузы" заявили, что чиновник покинет свой пост "по состоянию здоровья", Третье добавило, что это не единственная причина.

Дело в том, что на отставке Харичева настаивают высокопоставленные силовики, у которых возникли претензии к организации референдумов о присоединении к России украинских территорий.

"Пока занимались внутренними выборами, силовики в эти дела особо не лезли: проводят и проводят. Но на референдумах они немного удивились тому, как на кампаниях тратятся деньги. Пошли жалобы, требования разобраться", — пояснил источник, уточнив, в частности, что силовиков поразили масштабы расходов.

Александр Харичев — один из самых опытных соратников Сергея Кириенко. Еще в начале нулевых он работал вместе с Кириенко. Затем перешел на работу в администрацию президента, где стал заместителем начальника управления по внутренней политике. В АП он проработал до 2009 года, а затем провел четыре года в структурах компании Ренова. После чего снова начал работать с Кириенко — на этот раз в госкорпорации Росатом. Там Харичев отвечал за политическую составляющую: вел избирательные кампании кандидатов, лояльных к Росатому.

В 2016 Кириенко перешел на работу в Кремль, вскоре к нему присоединился и Харичев. В последние годы именно сотрудники Харычева занимались проведением избирательных кампаний кандидатов от власти. Например, именно Харичев курировал президентские выборы 2018 года, голосование по поправкам к Конституции (оно "обнулило" президентские сроки Путина) и думские выборы 2021-го.

Именно при Харичеве нужные Кремлю результаты выборов стали обеспечиваться не только прямыми фальсификациями на участках и голосованием бюджетников, но и "корпоративной мобилизацией".

Основным преемником Харичева называют главу департамента Росатома по работе с регионами Андрея Полосина. Именно эту должность в свое время занимал сам Харичев; Полосин был тогда его заместителем.

"Его по работе в Росатоме хорошо знает Кириенко. Полосин в последнее время все больше вовлечен в работу над проектами администрации президента", - отмечает источник.

В случае своего назначения именно Андрей Полосин станет непосредственным куратором президентской кампании 2024 года. Как ранее писала Медуза, в АП уже провели первые совещания, на которых обсуждались ее контуры. По словам источников издания, пока очевидно лишь то, что очередная путинская кампания будет сопровождаться уже привычной антизападной риторикой. Однако ее конкретные послания будут во многом зависеть от ситуации на фронте.

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