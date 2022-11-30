Поражены Росатомом: какие украинские компании связаны с российским ядерным концерном

Дочки-матери

В настоящее время Украина изъяла активы только трех предприятий, чья связь с Росатомом наиболее очевидна. Речь идет об ООО "Росатом Восточная Европа", которое на 100% подконтрольно Росатому через цепочку своих российских учредителей (таких как "Русатом - Международная Сеть" и "Атомный энергопромышленный комплекс"), речь идет о Заводе по производству ядерного топлива (Кировоградская обл.). пгт Смолино) и о Совместном украинско-казахстанско-российском предприятии по производству ядерного топлива (ХОЯТ). В двух последних свои доли имеет АО "ТВЭЛ", дочерняя структура Росатома – 50% и 33% акций соответственно.

В апреле 2022-го Подольский районный суд Киева выдал решение об аресте более 3 миллионов гривен и 2,6 тысячи долларов США на счетах ООО "Росатом Восточная Европа". В июне Национальная полиция Украины наложила арест на здание в центре Киева площадью около 1 тыс. кв. м и стоимостью 60 миллионов гривен, владельцем которого оказался ХОЯТ. Здание было решено передать в управление государственного агентства АРМА. И хотя конкретных названий и адресов не указывалось, но судя по иллюстрациям, сопровождавшим сообщения Нацполиции, речь идет о доме №31 в Киеве на Подоле, по ул. Константиновской. По этому адресу и зарегистрировано трехстороннее предприятие по производству ядерного топлива.

В принципе, свои претензии на арестованное здание может выдвинуть и НАЭК "Энергоатом", которая еще в 2018 году возбудила дело о банкротстве ХОЯТ, требуя от него возмещения на сумму почти 150 миллионов гривен. Параллельно Национальная полиция расследует дело о мошеннических действиях должностных лиц этого совместного предприятия с целью завладения средствами Энергоатома. Интересным моментом досудебного расследования по делу является то, что параллельно арест был наложен и на корпоративные права, уставный капитал и счета еще нескольких компаний (см. определение суда). Среди них – "Укратом Сервис", "Международная энергетическая компания", "Международная инвестиционная группа" и еще несколько. Все названные фирмы, как свидетельствуют выдержки из госреестров, принадлежат одесскому бизнесмену Марку Дубовому, сыну бывшего депутата Верховной Рады Александра Дубового. Компании из пула Дубовых неоднократно выигрывали тендеры на поставку товаров и услуг для Энергоатома. В то же время, они поддерживали и тесные контакты с россиянами. По крайней мере, до полномасштабного вторжения РФ.

Александр Дубовой. Фото из общедоступных источников

Вернемся, например, к "дочке" Росатома - ООО "Росатом Восточная Европа". До 2018 года оно имело юридический адрес: Киев, ул. Мичурина, 54А. Расположенная по этому адресу новостройка является фактически штаб-квартирой семьи Дубовых. В частности, здесь сидит их благотворительный фонд, ООО "Династия Дубовых", один из элитных банкетных залов Киева Regent Hill и ряд семейных бизнесов. В собственности Марка Дубового находится и киевский Институт "Энергопроект" – один из самых авторитетных в своей отрасли. Он готовил проектную документацию для атомных станций, построенных Росатомом как в РФ, так и за ее пределами. Среди них – недавно завершенная Белорусская АЭС; венгерская АЭС в городе Пакш, где Россия планирует достроить еще два блока; АЭС Ниньтхуан во Вьетнаме, на строительство которой в Ханое наложен мораторий, но Москва все еще надеется на его отмену и другие. Ранее совладельцем института был бывший российский министр Михаил Абизов, но со временем Дубовые выкупили его акции, доведя свой пакет до контрольного. Можно упомянуть и о том, что Институт "Энергопроект" является соучредителем консорциума "Атоммашпроект", где второй стороной выступает Сумское машиностроительное объединение, за которым стоит российский бизнесмен Владимир Лукьяненко.

Краматорский пул

До сих пор ничего не слышно и о санкциях в отношении самого масштабного из активов Росатома в Украине - магазина "Энергомашспецсталь" . Его 92,68% акций принадлежат кипрской компании EMSS Holdings Limited, а та в свою очередь контролируется российским Атомэнергомашем (АЭМ) – машиностроительным дивизионом Росатома. Эту кипрскую фирму мы регулярно встречаем в списке аффилированных лиц Росатома. Краматорский завод имел чрезвычайно важное значение для российского концерна, поскольку здесь работал уникальный станок для обработки валков весом более 400 тонн, что позволяло производить крупногабаритные конструкции для энергоблоков АЭС. Можно даже предположить, что из-за его остановки сорвутся некоторые из зарубежных контрактов Росатома. В апреле 2022-го Энергомашспецсталь прекратил работу из-за обстрелов российской армии и повреждения оборудования. Но до этого, в первом квартале, активно отправлял продукцию в адрес своей материнской компании в РФ, причем последние экспортные партии датируются мартом, когда путинские войска уже массово убивали украинцев на их земле.

Энергомашспецсталь

Как свидетельствует выписка из международной базы товародвижения Importgenius, за первый квартал текущего года Энергомашспецсталь отправил более 280 тонн металлопродукции для компании "АЭМ-Технологии", из которых более 50 тонн - в марте. Речь идет о заготовке, необходимой для изготовления парогогенераторов и насосов для атомной станции "Аккую" (Турция). Три блока станции уже почти готовы, строительство четвертого стартовало в июне 2022-го. Очевидно с использованием украинских комплектующих. Кроме Аккуя, краматорский завод был активно вовлечен и в другие проекты Росатома. В 2021 году ЭМС продал заказчикам продукции на 2,71 млрд. гривен. По словам маркетингового директора завода Константина Мареева, которые цитирует сайт предприятия, основная масса контрактов — это экспортные поставки заготовок для оборудования так называемых строящихся ядерных островов на АЭС в разных странах мира: "Куданкулам" (Индия), "Сюйдапу" и "Тяньвань" (Китай). На 2022 год были заказы и от египетской АЭС "Эль-Дабаа". Несмотря на широкую географию все эти станции объединяет одно - их возводят специалисты Росатома. И зарабатывает на этом российский бюджет.

В июле 2022 года краматорскими промышленными активами заинтересовалась Верховная Рада Украины и приняла решение передать в государственную собственность... Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ). Из-за угрозы захвата, необходимости работы на оборону etc… Энергомашспецсталь, чья российская генеалогия глаз режет, Рада не заметила. Так же в частной собственности депутаты разрешили остаться и еще двум городским гигантам промышленности – Старокраматорскому машзаводу (СКМЗ) и Краматорскому заводу тяжелого станкостроения (КЗОВ). Объяснение такой избирательности может крыться в том, что собственником НКМЗ является бывший депутат ВР, один из "красных директоров" Георгий Скударь, а к трем другим причастен депутат нынешний - Максим Ефимов, один из богатейших парламентариев страны. Он является президентом Энергомашспецстали и владеет корпоративными правами на СКМЗ и КЗОВ.

Георгий Скударь. Фото: karachun.com.ua

Ему же принадлежит шахта "Новогродовская", компания "Донабасэнерго" и многое другое. В частности, несколько бизнесов, которые Ефимов ведет с партнерами из РФ. Совместно с российским банкиром Дмитрием Сакачем он основал ООО "Гольф Вижн Украина" для строительства гольф-клуба под Киевом. В собственности общества – 49 земельных участков в Бучанском районе Киевской области. Также вместе с Сакачем Ефимов является соучредителем ветряного парка "Благодатный" в Николаевской области. Но основной его партнер в ветроэнергетике – это Эдуард Мкртчан, сын владельца некогда мощной украинской бизнес-группы "Индустриальный союз Донбасса" Олега Мкртчана (в настоящее время находится под арестом в РФ). Напрямую или косвенно через компанию "Укрмашинвест" Максим Ефимов совместно с Мкртчаном-младшим владеют целым каскадом объектов ветровой генерации на востоке и юге Украины. Часть из них находится на временно оккупированной территории, в том числе и в аннексированном Крыму. Крымские станции производят сейчас электроэнергию под эгидой зарегистрированного в Краснодаре ООО "ФВТ Сервис". С 17 октября 2022 года его основателем фигурирует Сергей Московский, известный как представитель завода Энергомашспецсталь в Германии. Он же в 2017-2019 годах возглавлял британскую фирму Finroad Business LLP, владевшую украинским ООО "Амадеус Ко", которая в свою очередь владела конгрессно-концертным залом "Парковый" в Киеве. Тем, где находится эпическая "вертолетная площадка Януковича" и где в 2017 году проходил конкурс "Евровидение". В прошлом году фирму Finroad Business LLP закрыли, при этом ее последним директором (после Московского) была жена Ефимова – Любовь Борисовна. Несколько компаний, связанных с бизнесом Ефимова, и сегодня зарегистрированы по тому же адресу, что и конгресс-холл: Киев, Парковая дорога, 16-А.

Группа ТиПиБиЭс

Под регулярными обстрелами побывал еще один важный поставщик Росатома из Украины – это завод ТиПиБиЭс, крупнейший украинский производитель трубопроводов высокого давления для атомной и тепловой генерации. Он расположен в селе Малиновка Чугуевского района Харьковской области. Его владельцами являются гражданин Украины Вячеслав Эркес и гражданка Казахстана Анар Коробовская. Но если копнуть на слой глубже, то выясним, что мужем Айнар Зейнетовны является Николай Коробовский, далеко не последний человек в российской атомной энергетике. В частности, он входит в состав совета директоров Подольского машиностроительного завода в Подмосковье и владеет крупнейшим пакетом акций этого предприятия. Завод известен как ключевой производитель оборудования для Росатома, а также как учредитель совместного предприятия "ЗИО-Подольск", входящего в состав Атомэнергомаша. Именно того, о котором шла речь в предыдущем блоке и который является владельцем краматорской Энергомашспецстали. В 2020 году в одном из интервью Вячеслав Эркес и сам признался, что Николай Коробовский является соинвестором завода ТиПиБиЭс. Поэтому прятаться сейчас за своей казахской женой нет смысла.

Завод ТиПиБиЭс. Фото: www.tpbs.ua

В 2021 году завод Эркеса-Коробовских отгрузил 2000 тонн трубопроводов для АЭС. Более 90% этой продукции ушло на строящиеся объекты Росатома: атомные станции "Аккую" (Турция), "Руппур" (Бангладеш), "Куданкулам" (Индия). Экспорт проходил преимущественно через две зарегистрированные в Чернигове компании – ООО "Интер Премьер" и ООО "ТиПиБиЭс Продакшн". Основателем обоих является Анар Коробовская. В российском же Белгороде до сих пор работает дочерняя структура украинского производителя – ООО "ТиПиБиЭс Инжиниринг".

Что касается Вячеслава Эркеса, то он на украинском трубном рынке ранее был известен как директор по продажам никопольского трубного завода "Сентравис", – предприятия, которое до полномасштабного вторжения РФ тоже активно работало по заказу Росатома. Но оттуда Эркес уволился еще пять лет назад. А еще раньше он являлся соучредителем компании по производству котельного оборудования в Алтайском крае России. Сегодня Вячеслав Эркес является владельцем ряда компаний в государствах Европы – Швейцарии, Литве, Германии, на Кипре. И по крайней мере, одна из них (швейцарская Energy Line) продолжала сотрудничать с Россией и в 2022 году, уже после ее нападения на Украину. Стоит отметить, что Эркес в этом году со своим партнером Дмитрием Балакиным приобрели компанию Finow Rohrsysteme GmbH в немецком городе Эберсвальде. Вероятно, для того чтобы создать там новую промышленную площадку по изготовлению труб, перебазировав уцелевшее оборудование из Украины, а производство в Малиновке закрыв. В конце концов так и с Росатомом будет проще продолжать сотрудничество. В Германии такое сотрудничество под санкции не подпадает.

Братья Живовы

Торчат легко завуалированные русские корни и из Киевского центрального конструкторского бюро арматуростроения (КЦКБА). В Украине компания является одним из крупнейших поставщиков арматуры для нужд НАЭК "Энергоатом". За последние 5 лет между ними подписаны контакты на более чем 300 миллионов гривен. Но и отгрузку продукции в Россию КЦКБА не прекращала как минимум до конца 2021 года.

Киевское центральное конструкторское бюро арматростроения (КЦКБА). Фото: kcdbv.com

Согласно украинским госреестрам, основным бенефициаром конструкторского бюро является гражданин Канады Ярослав Живов. Однако это не мешает ему иметь и паспорт гражданина РФ. На своей исторической родине он больше известен как кинопродюсер, а также как владелец некогда популярной сети обувных магазинов "Монарх". В сервисный бизнес для атомной энергетики попал, скорее всего, благодаря старшему брату. Вадим Живов недавно был одним из топменеджеров Росатома, входил в состав совета директоров этого госконцерна, а также руководства компании "Техснабэкспорт" (это внешнеторговое подразделение Росатома), возглавлял российское АО "Атомредметзолото" и подконтрольную россиянам канадскую компанию Uranium One. Вадим Живов аналогично является владельцем канадского паспорта. Братья поселились в одном и том же канадском штате Онтарио, а во французском курортном городке Босолей рядом с Монако они даже приобрели одну роскошную виллу на двоих. Поэтому вполне логично предположить, что благодаря связям Вадима Живова киевская компания Ярослава Живова регулярно получала подряды от российских атомщиков.

Сейчас делать это напрямую невозможно. Но торговать через третьи руки удается. В частности, в 2022 году украинская запорная арматура от КЦКБА продолжала поступать на строительство АЭС "Аккую", о которой мы уже несколько раз упоминали. Получателем товара была турецкая фирма Titan2. А она не что иное, как филиал одноименного российского АО – "Концерн Титан-2". Именно его Росатом привлек на роль основного подрядчика по достройке турецкой атомной станции.