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"Пораженный масштабом разрушений": Верховный комиссар ООН по делам беженцев посетил восток и юг Украины

27 января, 2023 пятница
19:58
война с Россией

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди после посещения востока и юга Украины заявил, что шокирован масштабами разрушений, вызванных российскими атаками

Об этом сообщает пресс-служба Управления верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ).

"Я был поражен масштабом разрушений, вызванных российскими ракетами и обстрелами. Объекты гражданской инфраструктуры, такие как электростанции, системы водоснабжения, детские сады и жилые дома, были повреждены или разрушены. Гражданское население, включая детей и пожилых людей, были убиты или вынуждены бежать из своих домов. Эти нелепые нападения разрушили их жизнь", – отметил он.

При этом он также отметил, что, несмотря на уничтоженные здания, дух украинского народа остается несокрушимым.

"Меня вдохновляет их сила и устойчивость. Мы все – международное сообщество – должны поддержать их в восстановлении и восстановлении своей страны. Я призываю государства, международные финансовые учреждения и других как можно скорее способствовать выполнению этой задачи", - заявил Гранди.

Также добавляется, что благодаря сети украинских партнеров, особенно местным общественным организациям, УВКБ ООН значительно расширило свое реагирование на Украине с февраля прошлого года в рамках межведомственного реагирования Координатора гуманитарной помощи ООН.

Реагирование включает расширение операций дальше на восток и юг в труднодоступные и вновь доступные районы, доставку денежной и непродовольственной помощи пострадавшим от войны гражданским лицам, предоставление наборов для экстренного ремонта жилья тем, у кого повреждены дома, проведение ремонта жилья и предоставление правовой поддержки и психологических консультаций. пострадавшим от войны.

Более 4,3 миллионов украинцев получили помощь от УВКБ ООН благодаря этим и другим видам услуг и поддержке с начала вторжения, отмечают в Управлении.

В то же время Гранди предупредил, что гуманитарные потребности остаются серьезными, особенно в регионах прифронтовых, поэтому финансирование гуманитарных операций должно поддерживаться и расширяться.

По словам Верховного комиссара, призывы ООН о реагировании на ситуацию в Украине и украинских беженцев будут обнародованы в Женеве 15 февраля.

Гранди также подтвердил, что УВКБ ООН согласилось сотрудничать с Министерством иностранных дел Украины и другими партнерами для развития возможности украинской консульской инфраструктуры, чтобы лучше защищать и помогать украинцам за рубежом, в том числе тем, кто планирует вернуться домой.

Кроме того, добавляется, что УВКБ ООН также обсудило с властями ситуацию украинских детей без сопровождения и разведенных с семьей, которые находятся в России. Филиппо Гранди пообещал, что УВКБ ООН вместе с другими международными партнерами будет искать дальнейший доступ к ним и выступать за решения в их интересах, в частности, за воссоединение семьи.

  • 25 января Зеленский обсудил с Верховным комиссаром по делам беженцев ООН массовый вывоз Россией украинских детей.

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Общество
ООН
беженцы
беженцы из Украины
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