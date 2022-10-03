Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Мы видим, что российские милитарные блоггеры начинают говорить о том, что реальность войны с Украиной для российских граждан другая. То есть есть потери, есть поражения и неспособность военного руководства проводить даже оборонные операции российской армии, не то чтобы наступательные. И этот тренд с такой жесткой информацией начинает доноситься до российского общества и даже уже через российских пропагандистов, не только через блоггеров, и эти эхо, которые потом начинают накладываться на спор Кадырова и Пригожина, обвинения генштаба РФ показывают, что линии раскола и в российском обществе, и в военном руководстве становятся все больше", - сказал Сергей Згурец.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express отметил, что такой раскол внутри российского общества очень благоприятен для достижения Украиной еще больших успехов на поле боя.

"Это, по моему мнению, лишь негативно повлияет на способность россиян вести дальнейшие действия, потому что нет уверенности в понимании этой военной операции. Потери растут, руководство начинает там жрать друг друга и фактически это нам играет на руку, особенно на фоне тех успехов" , которые сейчас мы имеем по нескольким направлениям и в зоне Лимана, и в Херсонской области. Так что думаю, что важно дожимать противника и частично понимать, что они начинают жрать друг друга", - отметил он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в поражении России в Лимане Донецкой области командующего центральным военным округом РФ генерал-полковника Александра Лапина .

Чеченский лидер Рамзан Кадыров и бизнесмен, владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин подвергли критике военное командование РФ после освобождения украинскими воинами Лимана в Донецкой области.

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