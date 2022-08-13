Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"ВСУ нанесли удар по оккупированным Геническу и Новоалексеевке и это меня очень порадовало. Я с гордостью осознал, что мы теперь перекрываем Крым. То есть, мы можем наносить удары и на Херсонском и на Мелитопольском направлениях. И это серьезно повлияет на ход боевых действий. Поражение объектов на двух узеньких перешейках выхода из Крыма превращает Крым из базы обеспечения российской агрессии в северном Причерноморье на остров Крым, который станет тупиком. В нем будут сосредоточены большие силы и средства, которые невозможно будет использовать", - пояснил Грабский.

Военный эксперт также добавил, что россияне застрянут в Крыму и не смогут ничего сделать со своим оружием.

"Наступать из Крыма трудно. С учетом тех сил и средств поражения которые имеет Украина, мы можем действовать еще более эффективно потому, что у нас есть простор для маневра", - отметил Грабский.

За день, 9 августа, украинская авиация попала по 2 опорным пунктам кафиров, которые расположены в более чем 40 км от Херсона.

Политолог Андрей Пионтковский считает, что увольнение Херсона будет означать падение путинского режима

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