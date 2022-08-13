Поражение вражеских объектов на перешейках выхода из Крыма превратят полуостров с базы РФ в остров, - военный эксперт Грабский
Военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский считает, что ограниченными силами и средствами ВСУ наносят поражение противнику и враг уже не рассматривает проведение наступательных действий на Херсонском плацдарме
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"ВСУ нанесли удар по оккупированным Геническу и Новоалексеевке и это меня очень порадовало. Я с гордостью осознал, что мы теперь перекрываем Крым. То есть, мы можем наносить удары и на Херсонском и на Мелитопольском направлениях. И это серьезно повлияет на ход боевых действий. Поражение объектов на двух узеньких перешейках выхода из Крыма превращает Крым из базы обеспечения российской агрессии в северном Причерноморье на остров Крым, который станет тупиком. В нем будут сосредоточены большие силы и средства, которые невозможно будет использовать", - пояснил Грабский.
Военный эксперт также добавил, что россияне застрянут в Крыму и не смогут ничего сделать со своим оружием.
"Наступать из Крыма трудно. С учетом тех сил и средств поражения которые имеет Украина, мы можем действовать еще более эффективно потому, что у нас есть простор для маневра", - отметил Грабский.
- За день, 9 августа, украинская авиация попала по 2 опорным пунктам кафиров, которые расположены в более чем 40 км от Херсона.
- Политолог Андрей Пионтковский считает, что увольнение Херсона будет означать падение путинского режима
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное