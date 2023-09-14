Поражение ВДК приведет к усложнению эвакуации оккупационного контингента из Крыма
Уничтожение ВДК усложняет операции возможного эвакуационного характера для оккупационного корпуса с временно оккупированных причерноморских территорий
Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телеканала "Эспрессо".
"Уничтожение ВДК является с одной стороны необратимой потерей для россиян. Потому что такого типа кораблей они сейчас не производят. А с другой стороны, усложняет даже сами мысли о предстоящих десантных операциях против украинских городов и портов. А также усложняет операции возможно эвакуационного харакетра оккупационного корпуса с временно оккупированных причерноморских территорий. То есть это все имеет смысл", – рассказал Юсов.
"Конечно, геополитический вопрос это в целом действия России. Сегодня путинская Россия на весь мир показала, что Черноморский флот РФ – это не средство, гарантирующее безопасность судоходства и международного морского права, а источник постоянного террора, международного напряжения и угрозы для свободных демократических государств по всему Черноморскому побережью", - добавил представитель ГУР МОУ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.59 Покупка 37.59Продажа 38.35
- EUR Покупка 40.39Продажа 41.38
- Актуальное
- Важное