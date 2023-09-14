Поражение ВДК приведет к усложнению эвакуации оккупационного контингента из Крыма

Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телеканала "Эспрессо".

"Уничтожение ВДК является с одной стороны необратимой потерей для россиян. Потому что такого типа кораблей они сейчас не производят. А с другой стороны, усложняет даже сами мысли о предстоящих десантных операциях против украинских городов и портов. А также усложняет операции возможно эвакуационного харакетра оккупационного корпуса с временно оккупированных причерноморских территорий. То есть это все имеет смысл", – рассказал Юсов.

"Конечно, геополитический вопрос это в целом действия России. Сегодня путинская Россия на весь мир показала, что Черноморский флот РФ – это не средство, гарантирующее безопасность судоходства и международного морского права, а источник постоянного террора, международного напряжения и угрозы для свободных демократических государств по всему Черноморскому побережью", - добавил представитель ГУР МОУ.