Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад" на "Еспресо".

"Заявления, сделанные на саммите, политически и психологически связали Запад. Поражение Украины, то есть любой результат, кроме восстановления территориальной целостности, - это поражение. Такой конец будет только поощрять агрессора и рассматриваться как поражение Соединенных Штатов, которое будет приравниваться к бегству из Афганистана. Шантаж по поводу ядерного оружия продолжается, но уже никто не боится. Стратегия кремля основывалась на запугивании применением ядерного оружия, что Запад ужаснется и капитулирует. Это не так. Путина перестали бояться во всем мире. Украинская армия со старым советским оружием, которой восемь лет назад не существовало, одержало ряд побед: битва под Киевом заставила отступить россиян, ВСУ выбили оккупантов с острова Змеиный", - отметил Пионтковский.

Политолог добавил, что требуется больше дерзости от лидеров Запада в отношении Путина.

"Президент Казахстана Токаев публично надавал Путину пощечин на "международном" форуме. Не боится Путина и Литва, которая поднимает уровень конфликта с Россией в отношении санкционных товаров. Президент Литвы твердо заявил: мы суверенное государство, которое само решает, какие товары можно транзитировать с нашей территории. Также Норвегия задержала транспортировку сомнительных товаров из России на норвежскую территорию. Финляндия и Швеция тоже сделали смелый шаг", - подчеркнул Пионтковский.

Президент Соединенных Штатов Америки будет помогать Украине столько, сколько потребуется. Также Байден заявил, что в этой войне Россия потерпит поражение .

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на $800 млн, отметив цель поставлять "все, что является рациональным"

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