Поражение "Шахтера", ничья "Милана" и "Ньюкасла": результаты всех матчей вторника в ЛЧ
Во вторник, 19 сентября, были сыграны восемь стартовых матчей группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил "Порту" со счетом 1:3, а испанская "Барселона" победила бельгийский "Антверпен" со счетом 5:0.
Лига чемпионов
1-й тур
19 сентября
Группа F
"Милан" (Италия) - "Ньюкасл" (Англия) 0:0
ПСЖ (Франция) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 2:0
Голы: Мбаппе, 49 (пен.), Хакими, 58
Группа G
"Янг Бойз" (Швейцария) – "Лейпциг" (Германия) 1:3
Голы: Мешак, 33 - Симакан, 3, Шлягер, 73, Шешко, 90+2
"Манчестер Сити" (Англия) – "Црвена Звезда" (Сербия) 3:1
Голы: Альварес, 47, 60, Родри, 73 – Букари, 45
Группа E
"Лацио" (Италия) – "Атлетико" (Испания) 1:1
Голы: Проведел, 90+5 - Барриос, 29
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Селтик" (Шотландия) 2:0
Голы: Стенгс, 45+2, Джаханбаш, 76
Группа H
"Шахтер" (Украина) – "Порту" (Португалия) 1:3
Голы: Келси, 13 – Галену, 8, 15, Тареми, 29
"Барселона" (Испания) – "Антверпен" (Бельгия) 5:0
Голы: Фелиш, 11, 66, Левандовские, 29, Батай, 22 (авт.), Гави, 54
- 31 августа в Монако состоялась жеребьевка Лиги чемпионов сезона 2023/24.
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