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OPINION

Поражение России создает большое поле неизвестного

Юрий Богданов
28 августа, 2023 понедельник
16:08
Мнение

Почему некоторые западные журналисты, аналитики, политики не хотят поражения России?

Это трудная тема, потому что всегда заводит нас на поле паранойи, теорий заговоров и поиска "сложных многоходовочек". Но почти всегда такое переусложнение – поиск простого ответа о мотивации людей. Ну почему они могут хотеть "непоражения России", переговоров и уступок? Простой ответ – потому что деньги. Но это не всегда так.

Для начала. Определимся о каких случаях и каких приемах мы вообще говорим. От прямых заявлений о переговорах и "Украина должна уступить Крым ради мира" до разных публикаций "обе стороны терпят неприемлемые убытки", "чтобы победить Украина должна мобилизовать 3 млн человек", манипулятивных статей в NYT и других СМИ.

Это настроение не является мейнстримом. Большинство западных элит, рядовых граждан и медийного поля поддерживают Украину. Уровень поддержки в большинстве ведущих стран постепенно растет. Но такие приемы все равно влияют на принятие решений. Конечно, главным бенефициаром этого "движа" является РФ. Она же и запускает кампании по раскрутке удобных для нее тезисов.

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Но почему их поддерживают или развивают? Здесь действительно в голове авторов может быть несколько причин или их комбинация. Я бы сосредоточил внимание на следующих:

Пацифистский гуманизм. Суть тезиса: "Любые войны — зло. Их нужно прекращать любой ценой. Территориальные уступки Украины не важны по сравнению со спасенными жизнями". Жизнь лучше, чем не-жизнь. Глубинные причины конфликта и намерения сторон в такой парадигме анализировать не следует.

Страх. Приверженцы этой концепции считают, что ядерная эскалация возможна. Тут оживают и паранойя времен холодной войны, и российская пропаганда, время от времени напоминающая, что у России есть ядерное оружие.

Эгоизм. По мнению авторов, их страны: а) не должны принимать в войне непосредственное участие; б) должны свести к минимуму собственные потери от последствий. При этом потеря Украиной части территорий или субъектности рассматривается как приемлемая жертва. Тут включаются разговоры об инфляции, миграции, экологии и других проблемах. Часто вообще не связанных с войной.

Возможное использование России как инструмента борьбы с Китаем и сдерживания его амбиций. Такая концепция все еще жива во многих головах на Западе. Ибо если посмотреть дальше последних 15-20 лет, практически всю вторую половину 20 века предыдущая итерация империи (СССР) находилась в очень сложных отношениях с Китаем. Поэтому есть соблазн вернуть 1969 год.

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Российские ресурсы важны. Да, текущие санкции призваны максимально ограничить доходы России от экспорта нефти, газа, зерна, удобрений, но не направлены на их блокировку в принципе. Россия вынуждена везти нефть и газ длиннее и дороже, продавать дешевле. Это все делается уже сейчас с единственной целью – избегать шоков предложения, то есть резкого удорожания ресурсов. И конкретно эта логика продиктована подходом "минимизации" утрат ведущих экономик от войны.

Россияне, Россия, ее политическое и культурное влияние никуда не денутся, а Путин не вечен. Поэтому, по логике авторов, очень полезно избежать формирования реваншистских настроений и превращать россиян в аналог немцев 20х-30х. Да, то, что значительная часть россиян уже поглощена реваншизмом за поражение в холодной войне игнорируется.

Риски полного поражения России слишком велики. Это как раз следствие предыдущих пунктов. Здесь сочетаются страхи прихода в РФ еще более фашистского правительства с готовностью действительно воевать с НАТО (или радикализация текущего режима), страх, что российское ядерное оружие окажется в руках нескольких непредсказуемых субъектов, или что, например, Китай возьмет Сибирь с ее ресурсами под полный контроль.

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Это верно, что поражение России создает большое поле неизвестного. И на вполне искренних страхах людей играет и сама Россия, и ее симпатики.

Но Путин многое сделал, чтобы все эти аргументы постепенно отходили на второй план. Ибо то, что он "кидала", аферист и готов на континентальную войну ради шкурных интересов делает его поражение слишком необходимым. На чем и держимся.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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