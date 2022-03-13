Поражение России будет внезапным и катастрофическим, - Фукуяма

Свои размышления о том, как закончится вторжение России в Украину, и о том, что украинская армия и народ спасут мир от упадка глобальной демократии, выразил на страницах American purpose знаменитый философ и футуролог Фрэнсис Фукуяма, сообщает Еспресо.TV

Россия следует к полному поражению в Украине. Российское планирование было некомпетентным, основывалось на ошибочном предположении, что украинцы благосклонно относятся к России и что их войска падут сразу после вторжения. Очевидно, что российские солдаты несли парадную форму для парада победы в Киеве, а не дополнительные боеприпасы и пайки. В настоящее время Путин присоединил к этой операции основную часть своих военных - нет огромных резервов сил, которые он мог бы привлечь, чтобы приобщить к битве. Российские войска застряли за пределами разных украинских городов, где они сталкиваются с огромными проблемами со снабжением и постоянными украинскими атаками. Крах их положения мог быть внезапным и катастрофическим, а не происходить медленно из-за войны на истощение. Армия в поле достигнет точки, когда ее нельзя будет ни снабжать, ни вывести, и моральный дух испарится. Это по крайней мере верно на севере; россиянам лучше на юге, но эти позиции будет трудно сохранить, если север терпит крах. Нет возможного дипломатического решения войны. Нет ни одного компромисса, который был бы приемлем как для России, так и для Украины, учитывая потери, которые они понесли на данный момент. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в очередной раз доказал свою бессмысленность. Единственной полезной вещью было голосование на Генеральной ассамблее, помогающее определить плохих или неверных актеров в мире. Решения администрации Байдена не объявлять запретную для полетов зону или помочь передать польские МиГи были правильными; они держали голову во время очень эмоционального периода. Гораздо лучше, чтобы украинцы самостоятельно победили россиян, лишив Москву оправдания, что НАТО напало на них, а также избежав всех очевидных возможностей эскалации. В частности, польские МиГи не добавили бы украинским возможностям. Гораздо важнее непрерывная поставка Javelins, Stingers, TB2, медицинских материалов, коммуникационного оборудования и обмен информацией. Я предполагаю, что украинские силы уже получают помощь от разведки НАТО, действующей вне Украины. Цена, которую платит Украина, конечно, огромна. Но самый вред наносят ракеты и артиллерия, с которой ни МиГи, ни запретная для полетов зона ничего не могут сделать. Единственное, что остановит бойню, это разгром российской армии на земле. Путин не переживет поражения своей армии. Он же "крутой парень". Как он покажет свою некомпетентность и слабость, ему больше нечего будет предложить. Вторжение уже нанесло огромный ущерб популистам во всем мире, которые до нападения постоянно выражали симпатию Путину. Сюда входят Маттео Сальвини, Жаир Болсонару, Эрик Земмур, Марин Ле Пен, Виктор Орбан и, конечно, Дональд Трамп. Политика войны показала их откровенно авторитарные наклонности. К этому моменту война стала хорошим уроком для Китая. Как и Россия, Китай создал, казалось бы, высокотехнологичные военные силы за последнее десятилетие, но у них нет боевого опыта. Жалкую работу российских ВВС, вероятно, повторят ВВС Народно-освободительной армии, которая так же не имеет опыта управления сложными воздушными операциями. Мы можем надеяться, что китайское руководство не станет обманываться по поводу собственных возможностей, как это сделали россияне, когда будут обдумывать будущий шаг против Тайваня. Надеюсь, Тайвань сам проснется и поймет необходимость готовиться к борьбе, как это сделали украинцы, и возобновит военную службу. Давайте не будем преждевременно говорить о поражении. Турецкие дроны станут бестселлерами. Поражение России сделает возможным новое рождение свободы и избавит нас от упадка глобальной демократии. Благодаря армии отважных украинцев дух 1989 года будет жить.