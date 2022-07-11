Видео Трасс выложила в Twitter.

В нем она заявила, что "четко видит будущее" и сможет продолжить дела на Даунинг-стрит вслед за нынешним лидером страны Борисом Джонсоном "без раскачки".

По мнению Трасса, стране нужен лидер с богатым опытом "в обеспечении поражения Путина в Украине и в стимулировании экономики".

Она напомнила, что в должности главы МИД "помогала руководить международной реакцией на войну Путина в Украине и ввела жесткий пакет санкций, возглавивший мировую реакцию, причинив настоящую боль Путину и Кремлю".

10 июля в борьбу за кресло Джонсона в Британии вступили еще четыре претендента.

5 июля министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид первыми подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона.

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке.

8 июля Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на пост нового лидера консерваторов и премьер-министра.

9 июля сторонники премьера Британии Бориса Джонсона заявили , что претендующий на его должность эксминистр финансов Риши Сунак возглавлял процесс свержения главы правительства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb