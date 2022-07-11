Поражение Путина в Украине. Лиз Трасс, кандидирующая на должность премьер-министра Великобритании, опубликовала предвыборное видео
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, вступившая в гонку за кресло премьера, выпустила предвыборный ролик
Видео Трасс выложила в Twitter.
В нем она заявила, что "четко видит будущее" и сможет продолжить дела на Даунинг-стрит вслед за нынешним лидером страны Борисом Джонсоном "без раскачки".
По мнению Трасса, стране нужен лидер с богатым опытом "в обеспечении поражения Путина в Украине и в стимулировании экономики".
Она напомнила, что в должности главы МИД "помогала руководить международной реакцией на войну Путина в Украине и ввела жесткий пакет санкций, возглавивший мировую реакцию, причинив настоящую боль Путину и Кремлю".
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