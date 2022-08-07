Полковник запаса СБУ поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Очевидно, Путин втянул Российскую Федерацию в военную авантюру, следствием которой будет смерть или отстранение от власти самого российского президента. Агрессор будет пытаться удержать территорию Юга Украины, которую удалось оккупировать. Разгром этой группировки, которая сейчас в Украине, повлечет за собой военно-политический крах Путина и его режим в России", - отметил Притула.

Эксперт добавил, что Путин может прибегнуть к затягиванию войны России против Украины.

"Путин будет пытаться сопротивляться и восстановить свою репутацию - обелить себя в глазах россиян. Агрессору это может удаться только путем эскалации военной операции - втягивать все большие силы, чтобы война продолжалась как можно дольше. Победа Украины будет тогда, когда военная группировка России будет разгромлена и стране-агрессору не будет откуда брать резервы", - заметил Михаил Притула.

7 августа стало известно, что премьер-министр Эстонии Каи Каллас заявила, что одной из причин войны в Украине является безнаказанность преступлений коммунизма.

В тот же день британская разведка сообщила о чистках, которые устроил Путин среди генералов за провалы в Украине.

По данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 7 августа оккупанты потеряли около 42,2 тыс военных, 1 805 танков, 958 систем артиллерии, 750 дронов и 132 средства ПВО.

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