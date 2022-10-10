"Поражает спокойствие": посол ФРГ в Украине укрывалась в убежище с сотнями киевлян
Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдгузен поделилась своими впечатлениями от пребывания в укрытии в Киеве во время воздушных тревог
Об этом Анка Фельдгузен написала в своем Twitter.
Во время массированных ракетных ударов по Украине посол Германии Анка Фельдгузен находилась вместе с другими украинцами в укрытии в Киеве.
"С сотнями киевлян в укрытии. Меня поражает спокойствие, царящее здесь, пока Россия обстреливает детские площадки в центре Киева", - написала она.
- 10 октября Россия обстреляла Киев и Киевщину, есть погибшие.
- Прилеты также были в Днепре , Львовской и Полтавской областях .
- В Тернопольской и Хмельницкой областях сработала ПВО.
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