"Поражает спокойствие": посол ФРГ в Украине укрывалась в убежище с сотнями киевлян

Об этом Анка Фельдгузен написала в своем Twitter.

Во время массированных ракетных ударов по Украине посол Германии Анка Фельдгузен находилась вместе с другими украинцами в укрытии в Киеве.

"С сотнями киевлян в укрытии. Меня поражает спокойствие, царящее здесь, пока Россия обстреливает детские площадки в центре Киева", - написала она.

10 октября Россия обстреляла Киев и Киевщину, есть погибшие.

Прилеты также были в Днепре , Львовской и Полтавской областях .

В Тернопольской и Хмельницкой областях сработала ПВО.

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