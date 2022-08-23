Об этом сообщает в фейсбуке Запорожская отдельная бригада территориальной обороны .

"Вот и все! Долетался и стал трофеем Запорожской отдельной бригады территориальной обороны, почти не поврежден, кроме пропеллера", - говорится в сообщении.

Как именно терробороновцам удалось посадить вражеский БПЛА – не рассказывают.

"Секретное оружие – мощный взгляд казака-характерщика. Поработает теперь на нас", - добавляет военные.

На южном направлении воздушная разведка Госпогранслужбы полностью уничтожила российскую технику.

В Донецкой области 20 августа ВМС ВСУ ранили и убили 12 кафиров, два вражеских танка, авто с боекомплектом, самоходную гаубицу "Гиацинт-С".

С 24 февраля по 23 августа РФ потеряла в Украине около 45 550 рашистов, 1921 танк и 4238 бронированных машин, 196 крылатых ракет и 817 дронов.

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