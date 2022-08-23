"Поработает теперь на нас": в Запорожье терробороновцы посадили российский беспилотник
В Запорожье военные территориальной обороны подбили и посадили беспилотник российских оккупантов
Об этом сообщает в фейсбуке Запорожская отдельная бригада территориальной обороны .
"Вот и все! Долетался и стал трофеем Запорожской отдельной бригады территориальной обороны, почти не поврежден, кроме пропеллера", - говорится в сообщении.
Как именно терробороновцам удалось посадить вражеский БПЛА – не рассказывают.
"Секретное оружие – мощный взгляд казака-характерщика. Поработает теперь на нас", - добавляет военные.
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