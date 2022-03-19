Пора завершать переговоры, а то скоро потери России будут такими, что и нескольких поколений не хватит, чтобы подняться, - Зеленский
Пора встречаться, пора говорить, пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины.
Об этом президент Украины рассказал в вечернем обращении, передает Эспрессо.TV .
"Сегодня в России их состоялся большой митинг. Я хочу обратить внимание на одну деталь. Сообщается, что в общей сложности к митинговой активности в столице России было привлечено около 200 тысяч человек. 100 тысяч на улицах, примерно 95 тысяч – на стадионе. Приблизительно такое же количество российских военных задействовали во вторжении в Украину.Просто представьте себе, что на том стадионе в Москве 14 тысяч трупов.И еще десятки тысяч раненых и искалеченных людей.Уже столько российских потерь от этого вторжения.Вот такая цена войны за чуть больше трех недель . Войну нужно заканчивать – предложения Украины на столе", отметил глава государства.
Переговоры о мире, о безопасности для Украины – содержательные, честные и без затягивания – это единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок.
"Мы всегда настаивали на переговорах. Мы всегда предлагали диалог, предлагали решения для мира. Не только в течение 23 дней вторжения. И я хочу, чтобы меня сейчас услышали все, особенно в Москве. Пора говорить. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность" и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", - добавил Владимир Зеленский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.52Продажа 33.41
- Актуальное
- Важное