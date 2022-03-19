Пора завершать переговоры, а то скоро потери России будут такими, что и нескольких поколений не хватит, чтобы подняться, - Зеленский

Об этом президент Украины рассказал в вечернем обращении, передает Эспрессо.TV .

"Сегодня в России их состоялся большой митинг. Я хочу обратить внимание на одну деталь. Сообщается, что в общей сложности к митинговой активности в столице России было привлечено около 200 тысяч человек. 100 тысяч на улицах, примерно 95 тысяч – на стадионе. Приблизительно такое же количество российских военных задействовали во вторжении в Украину.Просто представьте себе, что на том стадионе в Москве 14 тысяч трупов.И еще десятки тысяч раненых и искалеченных людей.Уже столько российских потерь от этого вторжения.Вот такая цена войны за чуть больше трех недель . Войну нужно заканчивать – предложения Украины на столе", отметил глава государства.

Переговоры о мире, о безопасности для Украины – содержательные, честные и без затягивания – это единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок.

"Мы всегда настаивали на переговорах. Мы всегда предлагали диалог, предлагали решения для мира. Не только в течение 23 дней вторжения. И я хочу, чтобы меня сейчас услышали все, особенно в Москве. Пора говорить. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность" и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", - добавил Владимир Зеленский.

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