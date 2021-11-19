Пора закатать рукава и просто выполнить работу, - Роналду обратился к футболистам МЮ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Роналду призвал одноклубников "закатать рукава и просто выполнить работу".



"Пора закатать рукава и просто выполнить работу! Добьемся того, на что нацелились в этом сезоне!" – написал Криштиану Роналду в Twitter.



Завтра, 20 ноября, в 12-м туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Уотфорда". Начало в 17:00.



Клуб из Манчестера проходит на шестом месте в чемпионате Англии. "Дьяволы" отстают от зоны ЛЧ на 5 очков.

Time to role up the sleeves once again and just get the job done! Let's chase what we are trying to achieve this season! ???????? #MUFC pic.twitter.com/vgE4lYv8tv Опубликовано в Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 19, 2021