Пора закатать рукава и просто выполнить работу, - Роналду обратился к футболистам МЮ
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду обратился к своим одноклубникам перед матчем с "Уотфордом" в АПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Роналду призвал одноклубников "закатать рукава и просто выполнить работу".
"Пора закатать рукава и просто выполнить работу! Добьемся того, на что нацелились в этом сезоне!" – написал Криштиану Роналду в Twitter.
Завтра, 20 ноября, в 12-м туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Уотфорда". Начало в 17:00.
Клуб из Манчестера проходит на шестом месте в чемпионате Англии. "Дьяволы" отстают от зоны ЛЧ на 5 очков.
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