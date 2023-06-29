Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Украина "Пора внести ясность относительно членства Украины в НАТО": Кулеба поговорил со Столтенбергом

"Пора внести ясность относительно членства Украины в НАТО": Кулеба поговорил со Столтенбергом

29 июня, 2023 четверг
13:20
Украина НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поговорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о саммите в Вильнюсе, который должен прояснить ситуацию с членством для Украины

Об этом дипломат сообщил в Twitter .

"В ходе нашего сегодняшнего разговора я похвалил Йенса Столтенберга за его усилия сделать саммит НАТО в Вильнюсе успешным. Украина продолжает активно работать со всеми союзниками по НАТО, чтобы убедить их в том, что пора внести ясность относительно членства Украины в Альянсе", - написал Кулеба.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .

13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.

16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

Новости
Йенс Столтенберг
НАТО
Дмитрий Кулеба
Читайте также:
Євген Коноплянка
29 июня, 2023 четверг
Коноплянка нашел сенсационный вариант продолжения карьеры
Карта бойових дій_2106
28 июня, 2023 среда
Когда занимаем окопы на Запорожском направлении, словно из-под земли вылезают россияне и начинается бой, - боец "Легиона Свободы" Денисов
Сергій Суровікін
29 июня, 2023 четверг
После мятежа Пригожина: российские пропагандисты заявили об аресте генерала Суровикина
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.75
    Покупка 36.75
    Продажа 37.48
  • EUR
    Покупка 40.34
    Продажа 41.24
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
29 июня
14:19
После мятежа вагнеровцев в РФ заблокировали работу "фабрики троллей" Пригожина
14:14
Евросоюз разрабатывает долгосрочные гарантии безопасности для Украины, - FT
14:05
OPINION
У Лукашенко больше оснований для страха, чем у Путина
13:59
Рада приняла законопроект, упрощающий условия производства крафтового алкоголя
13:59
Требуют выкуп за освобождение: оккупанты арестовали около сотни предпринимателей в Нижних Сирогозах на Херсонщине
13:56
Оккупанты построили дамбу в окрестностях Токмака Запорожской области, - Bellingcat
13:53
В Украине ожидаются дожди со штормовыми порывами: прогноз погоды на 30 июня от Натальи Диденко
13:40
Россия не может "узаконить" свои фейковые спортивные федерации на временно оккупированных территориях
13:36
Сергей Наев
"Враг атакует с непонятной настойчивостью": Наев призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться
13:34
Украинский стартап FarmFleet привлек $550 тыс. инвестиций
13:13
Эксклюзив
Путинское окружение напугано действиями Пригожина, - депутат Европарламента
13:09
Рада поддержала внедрение электронных акцизных марок
13:05
Investigate Europe: Западные трейдеры перемещают по морю подсанкционную российскую нефть - экологические риски растут
12:58
Верховная Рада расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации
12:57
В Украине ликвидировали Укроборонпром. Создана новая структура
12:39
Михаил Саакашвили
ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили против Украины о лишении гражданства
12:38
После убийства подростков в Бердянске оккупанты усилили давление на детей в Запорожье, - Федоров
12:22
"Не имеем права вернуться в "Украину 1.0": в Нафтогазе назвали основу послевоенного восстановления
12:12
Новый сезон "Ведьмака" уже на Netflix. Какие еще новинки ожидаются
12:08
OPINION
Зеленский хочет запретить украинский язык в кинопрокате?
12:00
Еврокомиссар заявил о проблемах со сбором доказательств причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС
11:54
Гуменюк: повреждение Чонгарского моста — предпосылка для приближения позитивных новостей
11:45
Маркетинг-директор FILM.UA рассказала об актуальных трендах украинской аудиовизуальной индустрии
11:27
Из-за непогоды без света остались 90 населенных пунктов в трех областях Украины: ситуация в энергосистеме
11:16
Четверо украинских писателей попали в длинный список премии Angelus-2023
11:12
В Мелитополе раздались взрывы: есть попадания по военной базе россиян и депо, - Федоров
11:05
Укрпочта
Укрпочта с 1 июля меняет график работы отделений и будет работать в выходные
10:55
Обзор
Путину сложно наказать союзников Пригожина, в Беларуси зафиксировали вероятное месторасположение вагнеровцев. Акценты мировых СМИ 29 июня
10:52
Эксклюзив
Авторитет Путина в армии РФ приближается к нулю, - эксперт по национальной безопасности Варченко
10:50
Армия РФ за сутки атаковала 9 областей Украины: 7 погибших, 6 раненых. Ситуация в регионах
10:45
Россияне вывели в Черное море носитель "калибров"
10:40
Корректировал новый удар по аэродромам в Кировоградской области: СБУ задержала российского приспешника
10:33
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 29 июня: что с ценами в банках и обменниках
10:26
Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху объяснил, почему не предоставит Украине "Железный купол" для защиты неба
10:18
Perseverance
Марсоход NASA установил новый рекорд по производству кислорода на Красной планете
10:13
Начаты масштабные учения на случай возможного теракта на ЗАЭС: задействованы экстренные службы в 4 областях
10:13
Опрос: 78% украинцев имеют родных или друзей, раненых или погибших во время полномасштабной войны
10:04
OPINION
Не искать "большую Украину"
09:58
Обновлено
СБУ задержала агента РФ, скорректировавшего ракетный удар по Краматорску 27 июня
09:52
Потеря самолета Ил-22M подорвет способность командиров РФ координировать военных в периоды интенсивных операций, - разведка Британии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV