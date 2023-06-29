"Пора внести ясность относительно членства Украины в НАТО": Кулеба поговорил со Столтенбергом
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поговорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о саммите в Вильнюсе, который должен прояснить ситуацию с членством для Украины
Об этом дипломат сообщил в Twitter .
"В ходе нашего сегодняшнего разговора я похвалил Йенса Столтенберга за его усилия сделать саммит НАТО в Вильнюсе успешным. Украина продолжает активно работать со всеми союзниками по НАТО, чтобы убедить их в том, что пора внести ясность относительно членства Украины в Альянсе", - написал Кулеба.
Что известно о вступлении Украины в НАТО
В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.
В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".
10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .
13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.
15 июня Европарламент принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.
16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.
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