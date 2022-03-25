Пора уже в мавзолее одного Владимира заменить на другого, - экс-тренер "Динамо" из Беларуси Хацкевич

Об этом сообщает " Трибуна ".



Хацкевич также поделился мнением, кто хуже – Владимир Путин или Александр Лукашенко.



"Каждой твари по паре. Что один диктатор относительно своего народа, что другой. Но Путин пошел еще дальше. Он весь мир поставил против себя. Путин загнал украинских людей в подвалы, но и сам тоже в подвале живет. Но люди в Украине выйдут из подвалов и начнут отстраивать свою страну, а он уже свою жизнь проведет в подвале, и, как говорил один мой добрый знакомый: "Пора уже в Мавзолее одного Владимира заменить на другого", - сказал Александр Хацкевич.



По словам белоруса, Россия всегда будет страной, которая ночью напала на Украину и уничтожает народ Украины.



"И чем быстрее это произойдет, тем быстрее у Украины и России, возможно, будут какие-нибудь теплые отношения, но это уже не в нашей жизни и не в жизни наших детей. Россия все равно будет страной, которая ночью напала на Украину и уничтожает народ Украины. Это здесь никогда не забудут. В книгах по истории будут писать, что это агрессор, что это страна, которая лишила людей жизни и будущего. Они и свою страну лишили многого. Очень многого они лишили свои будущие поколения. Это ведет к тому, что у них начнется гражданская война, если они не примут категорические решения", – сказал бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

48-летний Александр Хацкевич работал в киевском "Динамо" с июня 2017 по август 2019 года и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины. Под его руководством команда трижды финишировала второй в чемпионате Украины и не смогла ни разу пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.



После ухода из "Динамо" Хацкевич переехал в Россию для работы в волгоградском "Роторе", где проработал 1,5 года.

С 2010 по 2014 годы Хацкевич возглавлял молодежную команду "Динамо". В 2014-2016 годах был главным тренером сборной Беларуси. Также тренировал минское "Динамо" и "Витебск".



В 2010-2011 годах Хацкевич работал ассистентом главного тренера сборной Украины.

19 ноября бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что сожалеет о своей работе в российском "Роторе".