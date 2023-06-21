Пора Турции ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, - министр Бильстрем

Так выразился министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, пишет Reuters.

Несмотря на то, что Финляндия присоединилась к НАТО в апреле, Турция продолжает блокировать членство Швеции из соображений безопасности. В текущем месяце Анкара заявила, что Швеция должна подавить протесты против Турции в Стокгольме, прежде чем получить зеленый свет на вступление в НАТО.

"Наше суждение состоит в том, что мы сделали все, что от нас ожидали. Теперь пора турецкому парламенту начать процесс ратификации", - сказал Бильстрем.

По словам министра иностранных дел, Швеция не теряет надежды, что сможет присоединиться к НАТО к саммиту в Вильнюсе в середине июля, добавив, что у нее нет никакого "плана Б".

Турция заявляет о сокрытии Швецией членов боевых группировок, которые она считает террористическими. Отмечается, что Швеция недавно ввела новый закон, усложняющий финансирование или поддержку террористических групп. По словам правительства, оно выполняет свои обязательства по соглашению с Турцией, подписанному в Мадриде.

Бильстрем сказал, что свобода демонстраций "закреплена в конституции".

"Но мы также говорили, что то, что законно, не всегда правильно", - добавил он.

Также должна ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО и Венгрию.

Что известно о вступлении Швеции в НАТО

В мае 2022 г. Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м полноправным членом Североатлантического альянса.

Заявку Швеции на вступление в НАТО не ратифицируют Венгрия и Турция. Анкара обвиняет страну в "поддержке терроризма" и заявляет, что в Стокгольме скрываются члены организаций, Турция считает террористами.

Еще в середине марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил надежду на скорую ратификацию Анкарой протокола вступления страны в НАТО после выборов, которые состоятся в Турции в мае. В Эрдогане подтвердили, что Турция вернется к обсуждению вступления Швеции в НАТО в июне.

После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.

А министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем все еще надеется , что его страна сможет присоединиться к НАТО к саммиту Альянса в июле, такого же мнения глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Швеции Йонсон .

30 мая Байден обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вхождение Швеции в НАТО. Он заявил, что вопрос ратификации Турцией шведской заявки также обсудят на ежегодном саммите в Вильнюсе.

2 июня Джо Байден заявил , что Швеция вступит в Североатлантический альянс в ближайшее время. Впоследствии Глава военной разведки Швеции Томас Нильссон сообщил , что Российская Федерация пытается остановить вступление страны в НАТО.