Пора принимать четкие решения. Украина уже заплатила за них невероятную цену – Арсений Яценюк на КБФ о саммите НАТО

Он отметил, что оппонент так называемой "стратегической неопределенности": "Для меня это звучит как нежелание принимать очень сложные, но правильные решения", пишет сайт КБФ.

“Я поддерживаю стратегическую определенность. Потому что совершенно ясно, что Украина должна победить в этой войне. Совершенно ясно, что Путин является военным преступником, и его нужно привлечь к ответственности. Совершенно понятно, что нет иного пути обеспечить безопасность для украинского народа и для всего европейского континента, кроме членства Украины в НАТО”, - подчеркнул он.

Арсений Яценюк отметил важность единства всех государств-членов НАТО на саммите в Вильнюсе. “Не должно быть больше расплывчатых и странных меморандумов или деклараций, как это произошло в Бухаресте в 2008 году. Должна быть определенность и ясность".

“Пора принимать четкие решения. И Украина уже заплатила за них невероятную цену”, - заявил глава КБФ.

Напомним, 25-26 мая проходит 15-й ежегодный Киевский форум безопасности "За Нашу и Вашу Свободу / Fighting for NATO" с участием известных международных деятелей. На Форуме, в частности, будет сформирован Совбез КБФ и принят позиционный документ с рекомендациями к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.