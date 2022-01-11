Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, - Зеленский о новом нормандском саммите

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плэтнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетили Киев в соответствии с предварительными договоренностями, достигнутыми во время видеоконференции 4 января этого года, после переговоров, которые они провели в Москве, – в рамках продолжения диалога в Нормандском формате.

Представители стран обсудили пути активизации совместной работы в рамках нормандского формата.

Зеленский приветствовал усилия, которые партнеры Украины в Нормандском формате продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей лидеров, достигнутых во время Парижского саммита "Нормандской четверки" в декабре 2019 года.

"Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран", - подчеркнул он.

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию и продолжили обсуждение дальнейших шагов по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, а также деэскалации ситуации на границах Украины.

Ермак подтвердил, что украинская сторона остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования. Он отметил необходимость обеспечения соблюдения режима полного прекращения огня, осуществления дальнейших этапов взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ, а также выполнения других решений Парижского саммита лидеров "нормандской четверки".

Стороны договорились поддерживать контакты внутри нормандского формата на уровне советников для организации очередного саммита лидеров стран-участниц.

"Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений Парижского саммита нормандской четверки. Проведение очередного саммита в Нормандском бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования", - заявил Ермак.