Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, - Зеленский о новом нормандском саммите
Президент Украины Владимир Зеленский принял советников лидеров Франции и Германии, прибывших в Киев для переговоров с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плэтнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетили Киев в соответствии с предварительными договоренностями, достигнутыми во время видеоконференции 4 января этого года, после переговоров, которые они провели в Москве, – в рамках продолжения диалога в Нормандском формате.
Представители стран обсудили пути активизации совместной работы в рамках нормандского формата.
Зеленский приветствовал усилия, которые партнеры Украины в Нормандском формате продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей лидеров, достигнутых во время Парижского саммита "Нормандской четверки" в декабре 2019 года.
"Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран", - подчеркнул он.
В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию и продолжили обсуждение дальнейших шагов по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, а также деэскалации ситуации на границах Украины.
Ермак подтвердил, что украинская сторона остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования. Он отметил необходимость обеспечения соблюдения режима полного прекращения огня, осуществления дальнейших этапов взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ, а также выполнения других решений Парижского саммита лидеров "нормандской четверки".
Стороны договорились поддерживать контакты внутри нормандского формата на уровне советников для организации очередного саммита лидеров стран-участниц.
"Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений Парижского саммита нормандской четверки. Проведение очередного саммита в Нормандском бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования", - заявил Ермак.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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