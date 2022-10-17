"Пора положить конец лицемерию": в Офисе президента требуют выгнать Россию из G20
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал исключить РФ из Большой двадцатки и прогнать со всех международных площадок
Об этом Подоляк написал в twitter .
"Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20. Пора положить конец российскому лицемерию. РФ должна быть изгнана со всех площадок", – убежден Подоляк.
- 6 октября президент США Джо Байден заявил, что не исключает встречи с Владимиром Путиным во время саммита G20, который состоится в Индонезии.
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