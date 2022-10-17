Об этом Подоляк написал в twitter .

"Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20. Пора положить конец российскому лицемерию. РФ должна быть изгнана со всех площадок", – убежден Подоляк.

6 октября президент США Джо Байден заявил, что не исключает встречи с Владимиром Путиным во время саммита G20, который состоится в Индонезии.

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