Пора покончить с постоянными попытками Путина дестабилизировать безопасность в Европе, - Минобороны Эстонии

Об этом он заявил во время встречи с министрами обороны Латвии и Литвы, сообщает Delfi .



”Мы безоговорочно поддерживаем территориальный суверенитет Украины и призываем Российскую Федерацию прекратить военную поддержку сепаратистских регионов Донецка и Луганска и оккупацию Крыма”, - сказал министр обороны Лаанет.



Он добавил, что следует покончить с постоянными попытками режима Путина дестабилизировать безопасность в Европе и в других частях мира, пытаясь подчинить суверенные государства своей сфере влияния.



По словам Министра обороны Эстонии, дипломатические переговоры с Москвой не привели к деэскалации ситуации, а Россия продолжает сводить свои войска к границе с Украиной.



Эстония подарит Украине систему полевых госпиталей Role 2 и продолжит тесное сотрудничество дополнительно через Кайтселийт (добровольческие военизированные формирования в Эстонии), на совместных военных учениях, в киберсфере и подготовке украинских военных.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва, Латвия и Эстония готовы передать военную помощь Украине.