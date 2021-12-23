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Пора покончить с постоянными попытками Путина дестабилизировать безопасность в Европе, - Минобороны Эстонии

23 декабря, 2021 четверг
11:47
война с Россией

Глава министерства обороны Эстонии Калле Лаанет призвал остановить попытки режима Путина дестабилизировать безопасность в Европе и покорить суверенные государства своему влиянию

Об этом он заявил во время встречи с министрами обороны Латвии и Литвы, сообщает Delfi .

”Мы безоговорочно поддерживаем территориальный суверенитет Украины и призываем Российскую Федерацию прекратить военную поддержку сепаратистских регионов Донецка и Луганска и оккупацию Крыма”, - сказал министр обороны Лаанет.

Он добавил, что следует покончить с постоянными попытками режима Путина дестабилизировать безопасность в Европе и в других частях мира, пытаясь подчинить суверенные государства своей сфере влияния.

По словам Министра обороны Эстонии, дипломатические переговоры с Москвой не привели к деэскалации ситуации, а Россия продолжает сводить свои войска к границе с Украиной.

Эстония подарит Украине систему полевых госпиталей Role 2 и продолжит тесное сотрудничество дополнительно через Кайтселийт (добровольческие военизированные формирования в Эстонии), на совместных военных учениях, в киберсфере и подготовке украинских военных.

  • Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва, Латвия и Эстония готовы передать военную помощь Украине.

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Эстония
страны Балтии
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