Пора перенести войну на территорию России, - генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун считает, что удары по территории Российской Федерации будут только увеличиваться
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"То, что мы должны перенести войну на территорию врага, было понятно для военных еще с 2014 года. Возможно, часть украинского политикума считала иначе, но в ВСУ прекрасно понимали, что рано или поздно это произойдет. Валерий Залужный не зря же говорил о том, что врага нужно уничтожать и на его территории. Именно поэтому сейчас уже нет никаких барьеров по проведению сделок на территории РФ", - пояснил Ягун.
Генерал-майор СБУ подчеркнул, что история со взрывами на территории РФ будет только набирать обороты.
"Удары по территории РФ сейчас имеют больше психологический эффект. Жаль, но сейчас мы не можем достичь того эффекта, которого бы мы хотели. Однако следует понимать, что все только начинается. Мы демонстрируем присутствие. Это гораздо важнее на данном этапе войны. Поэтому я бы не советовал москвичам не советовал расслабляться. Я думаю, что Москва не последний город, который будут атаковать", - добавил он.
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