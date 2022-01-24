Пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов, - Зеленский во время встречи с украинскими разведчиками

Об этом идет речь на сайте ОПУ.



Во время встречи со служащими Службы внешней разведки Зеленский заявил, что информация о планах и действиях врага во всех сферах - надежный залог принятия своевременных и правильных решений в сложных ситуациях.



"Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, что пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. Вы имеете опыт и возможности для воплощения такой стратегии", - сказал он.



Президент отметил важность получения правдивой информации, чтобы ею никто не манипулировал и чтобы Украину никто не использовал в своих интересах.

Напомним, в США рассматривают возможность размещения нескольких тысяч военных в Восточной Европе из-за угрозы РФ.

Евросоюз выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд из-за риска нападения России.