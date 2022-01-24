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Главная война с Россией Пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов, - Зеленский во время встречи с украинскими разведчиками

Пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов, - Зеленский во время встречи с украинскими разведчиками

24 января, 2022 понедельник
14:27
война с Россией Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка научилась эффективно противодействовать внешней агрессии и пора переходить к наступлению по отстаиванию нацинтересов

Об этом идет речь на сайте ОПУ.

Во время встречи со служащими Службы внешней разведки Зеленский заявил, что информация о планах и действиях врага во всех сферах - надежный залог принятия своевременных и правильных решений в сложных ситуациях.

"Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, что пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. Вы имеете опыт и возможности для воплощения такой стратегии", - сказал он.

Президент отметил важность получения правдивой информации, чтобы ею никто не манипулировал и чтобы Украину никто не использовал в своих интересах.

  • Напомним, в США рассматривают возможность размещения нескольких тысяч военных в Восточной Европе из-за угрозы РФ.
  • Евросоюз выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд из-за риска нападения России.

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