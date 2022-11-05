Об этом он заявил в эфире Эспрессо.

"Украина и Саудовская Аравия уже стали почти союзниками. Пора начинать объединять саудовские возможности и украинские технологии, поскольку Иран будет использовать дроны против саудитов", - подчеркнул Мохаммад Фарджаллах.

Он отметил, что нужно разрабатывать новые андидроновые системы, ПВО, в которых нуждается и Украина, и Ближний Восток.

По словам главреда "Украины по-арабски", Иран, помогая РФ, испугался, ожидая, что Украина будет действовать мягко. Мохаммад Фарджаллах добавил, что когда украинские флагманы будут в Саудовской Аравии, иранцы поймут, что просчитались.

30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает Россию ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.

5 октября в МИД Ирана опровергли поставки дронов-камикадзе в РФ. Позже Дмитрий Кулеба предупредил Иран о последствиях, которые затронут его в случае принятия решения о помощи России.

15 октября Зеленский обсудил с Наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в освобождении украинских военнопленных. Кроме того, президент поблагодарил Саудовскую Аравию за поддержку территориальной целостности Украины и резолюции в Генассамблее ООН.

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман сообщил, что страна выделит $400 млн на гуманитарную помощь для Украины.

1 ноября сообщили, что Саудовская Аравия предупредила США о том, что Иран готовится напасть на нее и Ирак, потому что так он стремится отвлечь внимание населения от продолжающихся более месяца антиправительственных протестов.

2 ноября Иран назвал предположение о намерении напасть на Саудовскую Аравию безосновательными.

4 ноября представители американской разведки выразили мнение, что Иран ищет помощи России для усиления своей программы по созданию ядерного оружия. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон отметила, что Соединенные Штаты приложат все усилия, чтобы не допустить сотрудничества России и Ирана в ядерном секторе.

5 ноября Иран впервые признал, что снабжал дроны России, но глава МИД страны уверяет, что передача БПЛА состоялась до широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

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